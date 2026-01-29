    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin
    Bafin schützt Anleger: Neue Regeln gegen irreführende Finfluencer!

    Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat angekündigt, Maßnahmen zu ergreifen, um Privatpersonen besser vor irreführenden Anlagetipps von sogenannten Finfluencern zu schützen. Bafin-Präsident Mark Branson betonte, dass auch Finfluencer unter bestimmte aufsichtsrechtliche Vorgaben fallen können, insbesondere wenn sie Anlagebetrug begehen oder Empfehlungen für Investitionen aussprechen. Dies ist besonders relevant, da Umfragen zeigen, dass insbesondere jüngere Menschen Finfluencer auf Plattformen wie YouTube, Instagram und TikTok als wichtige Informationsquelle für Finanzthemen betrachten.

    Branson wies darauf hin, dass es sowohl seriöse als auch unseriöse Finfluencer gibt. Während einige fundierte Informationen bereitstellen, gibt es auch viele, die mit verlockenden Angeboten und leeren Versprechungen, insbesondere im Kryptobereich, arbeiten. Die hohe Volatilität von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether führt dazu, dass viele Kleinanleger in riskante Investitionen gedrängt werden, oft aus der Angst heraus, etwas zu verpassen. Branson verglich Investitionen in Kryptowährungen mit dem Besuch eines Casinos und warnte, dass Anleger sich der Risiken bewusst sein sollten.

    Ein zentrales Problem, das Branson ansprach, ist die Anonymität, die mit Investitionen in Kryptowährungen einhergeht. Diese Anonymität macht den Krypto-Markt anfällig für Finanzkriminalität. Die Bafin plant, verstärkt auf die Aktivitäten von Finfluencern zu achten, um sicherzustellen, dass die Anleger vor betrügerischen Praktiken geschützt werden.

    In einem anderen Kontext hat die Bitcoin-Plattform Citrea ihr Mainnet gestartet, das es ermöglicht, Bitcoin für Kredite, Handel und USD-Abrechnungen zu verwenden. Citrea zielt darauf ab, den Zugang zu Bitcoin-denominierten Märkten zu erleichtern und bietet eine Stablecoin namens ctUSD an, die auf US-Dollar basiert. Die Plattform soll institutionellen Investoren helfen, effizientere Strategien zu verfolgen und die Nutzung von Bitcoin im Finanzsektor zu erweitern.

    Insgesamt zeigt sich, dass sowohl die Regulierung von Finfluencern als auch die Entwicklung neuer Finanztechnologien im Krypto-Bereich im Fokus stehen. Die Bafin möchte Anleger schützen, während Unternehmen wie Citrea versuchen, Bitcoin als ernstzunehmenden Finanzwert zu etablieren. Die Entwicklungen in diesen Bereichen könnten weitreichende Auswirkungen auf die Finanzmärkte und das Verhalten von Anlegern haben.



    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 88.162USD auf CryptoCompare Index (29. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
