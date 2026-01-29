RWE Aktienrückkauf: 402.551 Aktien gekauft – Was bedeutet das für Investoren?

Die Aktienkäufe wurden über die Handelsplattform Xetra abgewickelt, wobei die Transaktionen an den einzelnen Tagen wie folgt aufgeschlüsselt sind: Am 19. Januar wurden 81.234 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 51,29 Euro pro Aktie erworben, was einem Gesamtvolumen von etwa 4,17 Millionen Euro entspricht. An den folgenden Tagen wurden ähnliche Mengen zu leicht variierenden Preisen erworben, wobei das Gesamtvolumen der bis zum 23. Januar 2026 gekauften Aktien in dieser Tranche 2.962.320 Stück beträgt.

Am 27. Januar 2026 veröffentlichte die RWE Aktiengesellschaft eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms. In der Mitteilung wurde bekannt gegeben, dass im Zeitraum vom 19. bis 23. Januar 2026 insgesamt 402.551 Aktien im Rahmen der dritten Tranche des Rückkaufprogramms erworben wurden. Dieses Programm, das am 2. Dezember 2025 gestartet wurde, zielt darauf ab, den Wert der Aktien zu stabilisieren und das Vertrauen der Investoren zu stärken.

Parallel zu den Rückkaufaktivitäten äußerte sich RWE-Chef Markus Krebber in Berlin zur Notwendigkeit schneller Entscheidungen der Bundesregierung bezüglich des Baus neuer Gaskraftwerke. Krebber betonte, dass die Bundesregierung zügig die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Abstimmungen mit der EU-Kommission klären sollte, um die Ausschreibungen für die neuen Kraftwerke vor der Sommerpause abzuschließen. Er warnte, dass eine Verzögerung bis zum Herbst eine große Enttäuschung darstellen würde.

Die neuen Gaskraftwerke sind Teil einer umfassenden Kraftwerksstrategie, die im Kontext des schrittweisen Kohleausstiegs entwickelt wird. Diese Kraftwerke sollen die Versorgungssicherheit gewährleisten und als Backup-Systeme fungieren, wenn erneuerbare Energien nicht ausreichen, insbesondere in Zeiten geringer Stromproduktion, den sogenannten "Dunkelflauten". Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche kündigte an, dass Ausschreibungen für zwölf Gigawatt neuer steuerbarer Leistung bis 2031 geplant sind, jedoch sind die genauen Bedingungen noch unklar.

Krebber hob hervor, dass Resilienz in der Energieversorgung ein zentrales Thema sei und forderte einen schnelleren Ausbau der Stromnetze sowie eine zügige Elektrifizierung, um zukünftige Abhängigkeiten zu vermeiden. Die Entwicklungen in der Energiepolitik und die Umsetzung der Kraftwerksstrategie sind entscheidend für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit in Deutschland.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 52,88EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.