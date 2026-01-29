    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllgeier AktievorwärtsNachrichten zu Allgeier
    Axxion S.A. senkt Stimmrechtsanteil an Allgeier SE: Was bedeutet das?

    Foto: adobe.stock.com

    Am 26. Januar 2026 veröffentlichte die Allgeier SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über den Erwerb von Stimmrechten durch die Axxion S.A., eine in Luxemburg ansässige juristische Person. Am 22. Januar 2026 überschritt Axxion S.A. die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der Allgeier SE, was zu einem neuen Gesamtstimmrechtsanteil von 2,90 % führte. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der ein Anteil von 3,39 % angegeben wurde.

    Die Allgeier SE, mit Sitz in München, ist ein Unternehmen, das in der IT-Dienstleistungsbranche tätig ist. Der aktuelle Gesamtbestand an Stimmrechten beläuft sich auf 11.472.313, wobei Axxion S.A. 332.659 Stimmrechte direkt hält. Die Mitteilung gibt auch an, dass Axxion S.A. weder andere Unternehmen beherrscht noch von anderen Unternehmen beherrscht wird, die Stimmrechte an der Allgeier SE halten.

    Zusätzlich wurde am selben Tag eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die Informationen über das Aktienrückkaufprogramm der Allgeier SE enthält. Im Zeitraum vom 19. bis 23. Januar 2026 erwarb das Unternehmen insgesamt 34.644 Aktien im Rahmen dieses Programms. Der Rückkauf begann am 19. Dezember 2025, und bis zum 23. Januar 2026 wurden insgesamt 102.392 Aktien zurückgekauft. Die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse der zurückgekauften Aktien lagen zwischen 21,63 und 22,50 Euro, was zu einem Gesamtpreis von 763.585,32 Euro für den Zeitraum führte.

    Der Aktienrückkauf erfolgt über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und wird von einer beauftragten Bank durchgeführt. Weitere Informationen zu diesem Rückkaufprogramm sind auf der Unternehmenswebsite unter der Rubrik Investor Relations verfügbar.

    Die Mitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die darauf abzielen, Transparenz im Aktienhandel zu gewährleisten und die Aktionäre über wesentliche Veränderungen in der Unternehmensstruktur und den Stimmrechtsverhältnissen zu informieren. Die Allgeier SE bleibt somit im Fokus der Investoren, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung ihrer Stimmrechtsanteile und die laufenden Rückkaufmaßnahmen.



    Allgeier

    ISIN:DE000A2GS633WKN:A2GS63

    Die Allgeier Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 22,60EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
