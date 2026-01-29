Axxion S.A. senkt Stimmrechtsanteil an Allgeier SE: Was bedeutet das?

Die Allgeier SE, mit Sitz in München, ist ein Unternehmen, das in der IT-Dienstleistungsbranche tätig ist. Der aktuelle Gesamtbestand an Stimmrechten beläuft sich auf 11.472.313, wobei Axxion S.A. 332.659 Stimmrechte direkt hält. Die Mitteilung gibt auch an, dass Axxion S.A. weder andere Unternehmen beherrscht noch von anderen Unternehmen beherrscht wird, die Stimmrechte an der Allgeier SE halten.

Am 26. Januar 2026 veröffentlichte die Allgeier SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über den Erwerb von Stimmrechten durch die Axxion S.A., eine in Luxemburg ansässige juristische Person. Am 22. Januar 2026 überschritt Axxion S.A. die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der Allgeier SE, was zu einem neuen Gesamtstimmrechtsanteil von 2,90 % führte. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der ein Anteil von 3,39 % angegeben wurde.

Zusätzlich wurde am selben Tag eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die Informationen über das Aktienrückkaufprogramm der Allgeier SE enthält. Im Zeitraum vom 19. bis 23. Januar 2026 erwarb das Unternehmen insgesamt 34.644 Aktien im Rahmen dieses Programms. Der Rückkauf begann am 19. Dezember 2025, und bis zum 23. Januar 2026 wurden insgesamt 102.392 Aktien zurückgekauft. Die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse der zurückgekauften Aktien lagen zwischen 21,63 und 22,50 Euro, was zu einem Gesamtpreis von 763.585,32 Euro für den Zeitraum führte.

Der Aktienrückkauf erfolgt über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und wird von einer beauftragten Bank durchgeführt. Weitere Informationen zu diesem Rückkaufprogramm sind auf der Unternehmenswebsite unter der Rubrik Investor Relations verfügbar.

Die Mitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die darauf abzielen, Transparenz im Aktienhandel zu gewährleisten und die Aktionäre über wesentliche Veränderungen in der Unternehmensstruktur und den Stimmrechtsverhältnissen zu informieren. Die Allgeier SE bleibt somit im Fokus der Investoren, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung ihrer Stimmrechtsanteile und die laufenden Rückkaufmaßnahmen.

Die Allgeier Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 22,60EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.