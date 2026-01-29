Deutschland und Saudi-Arabien: Zukunft des grünen Wasserstoffs im Fokus!

Die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP setzt große Hoffnungen auf Wasserstoff als zukünftigen Energieträger. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) wies jedoch darauf hin, dass Wasserstoff derzeit nicht in ausreichendem Maß verfügbar und noch zu teuer sei. In Saudi-Arabien, wo optimale Bedingungen für die Erzeugung von Wasserstoff durch Solarenergie bestehen, könnte dieser jedoch klimafreundlich produziert werden. Eine bereits bestehende Absichtserklärung zwischen dem deutschen Energieunternehmen Sefe und dem saudischen Unternehmen ACWA Power sieht vor, ab 2030 jährlich 200.000 Tonnen grünen Wasserstoff zu liefern.

Bundesumweltminister Carsten Schneider hat während seines Besuchs in Riad, Saudi-Arabien, die Hoffnung geäußert, dass Deutschland als Abnehmer für klimafreundlich produzierten Wasserstoff fungieren kann. Schneider betonte die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit, um die deutsche Industrie klimaneutral zu gestalten. Saudi-Arabien zeigt Interesse an dieser Partnerschaft und möchte wissen, ob Deutschland weiterhin Perspektiven für den Import von grünem Wasserstoff sieht.

In einem klimaneutralen Wirtschaftssystem wird Wasserstoff eine zentrale Rolle spielen, insbesondere in der Stromerzeugung in neuen Gaskraftwerken und in der Stahlproduktion, wo er Koks ersetzen soll, um CO2-Emissionen zu reduzieren.

Schneider äußerte auch die Hoffnung auf eine Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien im Hinblick auf ein globales Plastik-Abkommen. Da Rohöl ein wesentlicher Bestandteil von Kunststoffen ist, ist Saudi-Arabien als wichtiger Akteur in der Kunststoffproduktion von Bedeutung. Schneider betonte die Notwendigkeit, gemeinsam Lösungen gegen die Plastikflut zu finden und den Einsatz von Plastik zu reduzieren. In Saudi-Arabien könnte der Fokus auf der Entwicklung höherwertiger Materialien liegen, während Deutschland den Gesamtverbrauch von Plastik verringern und das Recycling verbessern möchte.

Parallel dazu hat ein Gericht in den Niederlanden entschieden, dass der Staat seine Bürger auf der Karibikinsel Bonaire nicht ausreichend vor den Folgen des Klimawandels schützt. Die Richter forderten Maßnahmen bis 2030, um die Auswirkungen des Klimawandels zu mildern, was hohe Kosten verursachen könnte. Dies ist nicht das erste Mal, dass die Niederlande in einem Klimaprozess verlieren; bereits 2018 wurde der Staat verpflichtet, seine CO2-Emissionen signifikant zu reduzieren.

Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,05 % und einem Kurs von 85,72EUR auf Ariva Indikation (28. Januar 2026, 20:17 Uhr) gehandelt.