Markt im Fokus: Staatsanleihen steigen – Fed-Entscheidungen stehen bevor!

Die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) weisen darauf hin, dass eine Zinssenkung nicht in Aussicht steht, was auch dem Druck der US-Regierung entgegensteht. Präsident Donald Trump hat wiederholt Zinssenkungen gefordert und kritisierte Fed-Präsident Jerome Powell scharf. Es wird spekuliert, dass Trump die geldpolitischen Entscheidungen der Fed nutzen könnte, um einen neuen Notenbankchef zu ernennen, der eine lockerere Geldpolitik verfolgt. Powells reguläre Amtszeit endet im Mai, und es gibt bereits Diskussionen über mögliche Nachfolger.

Am Mittwoch stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht, während die Märkte auf die bevorstehenden geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed warteten. Der Euro-Bund-Future legte um 0,14 Prozent auf 128,06 Punkte zu, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei 2,85 Prozent lag. Die Anleger erwarten, dass die Fed ihre Leitzinsen in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent unverändert lässt, was auf die anhaltend hohe Inflation und die Stabilisierung des Arbeitsmarktes zurückzuführen ist.

Am Montag starteten die deutschen Staatsanleihen ebenfalls mit Kursgewinnen. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,25 Prozent auf 127,92 Punkte, und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,87 Prozent. Die Woche begann mit der Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas für Deutschland, das jedoch enttäuschend ausfiel. Der Index blieb auf einem niedrigen Niveau, was die Erwartungen an eine konjunkturelle Erholung dämpfte. Ifo-Chef Clemens Fuest kommentierte, dass die deutsche Wirtschaft ohne Schwung ins neue Jahr starte, und die Commerzbank warnte vor einer zögerlichen Erholung.

Die Experten der Helaba erwarten keine starken Auswirkungen auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgrund der schwachen Konjunkturdaten. Die EZB hat wiederholt betont, dass ihre Geldpolitik gut positioniert ist und eine abwartende Haltung bevorzugt wird.

Insgesamt zeigen die Entwicklungen auf den Märkten, dass die Unsicherheiten bezüglich der geldpolitischen Ausrichtung sowohl in den USA als auch in Europa anhalten, während die Anleger auf klare Signale warten, die die zukünftige wirtschaftliche Dynamik beeinflussen könnten.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 127,9EUR auf L&S Exchange (29. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.