    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Markt im Fokus: Staatsanleihen steigen – Fed-Entscheidungen stehen bevor!

    Markt im Fokus: Staatsanleihen steigen – Fed-Entscheidungen stehen bevor!
    Foto: adobe.stock.com

    Am Mittwoch stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht, während die Märkte auf die bevorstehenden geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed warteten. Der Euro-Bund-Future legte um 0,14 Prozent auf 128,06 Punkte zu, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei 2,85 Prozent lag. Die Anleger erwarten, dass die Fed ihre Leitzinsen in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent unverändert lässt, was auf die anhaltend hohe Inflation und die Stabilisierung des Arbeitsmarktes zurückzuführen ist.

    Die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) weisen darauf hin, dass eine Zinssenkung nicht in Aussicht steht, was auch dem Druck der US-Regierung entgegensteht. Präsident Donald Trump hat wiederholt Zinssenkungen gefordert und kritisierte Fed-Präsident Jerome Powell scharf. Es wird spekuliert, dass Trump die geldpolitischen Entscheidungen der Fed nutzen könnte, um einen neuen Notenbankchef zu ernennen, der eine lockerere Geldpolitik verfolgt. Powells reguläre Amtszeit endet im Mai, und es gibt bereits Diskussionen über mögliche Nachfolger.

    Am Montag starteten die deutschen Staatsanleihen ebenfalls mit Kursgewinnen. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,25 Prozent auf 127,92 Punkte, und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,87 Prozent. Die Woche begann mit der Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas für Deutschland, das jedoch enttäuschend ausfiel. Der Index blieb auf einem niedrigen Niveau, was die Erwartungen an eine konjunkturelle Erholung dämpfte. Ifo-Chef Clemens Fuest kommentierte, dass die deutsche Wirtschaft ohne Schwung ins neue Jahr starte, und die Commerzbank warnte vor einer zögerlichen Erholung.

    Die Experten der Helaba erwarten keine starken Auswirkungen auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgrund der schwachen Konjunkturdaten. Die EZB hat wiederholt betont, dass ihre Geldpolitik gut positioniert ist und eine abwartende Haltung bevorzugt wird.

    Insgesamt zeigen die Entwicklungen auf den Märkten, dass die Unsicherheiten bezüglich der geldpolitischen Ausrichtung sowohl in den USA als auch in Europa anhalten, während die Anleger auf klare Signale warten, die die zukünftige wirtschaftliche Dynamik beeinflussen könnten.



    BUND Future

    -0,01 %
    +0,06 %
    +0,38 %
    -1,30 %
    -2,88 %
    -7,17 %
    -28,02 %
    +4,37 %
    ISIN:DE0009652644WKN:965264

    BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 127,9EUR auf L&S Exchange (29. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Markt im Fokus: Staatsanleihen steigen – Fed-Entscheidungen stehen bevor! Am Mittwoch stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht, während die Märkte auf die bevorstehenden geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed warteten. Der Euro-Bund-Future legte um 0,14 Prozent auf 128,06 Punkte zu, während die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     