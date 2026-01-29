    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Chemie AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Chemie
    Wacker Chemie: Volatile Woche mit enttäuschenden Zahlen – Anleger skeptisch!

    Am Mittwoch erlebten die Aktien von Wacker Chemie eine volatile Handelswoche, die von einem zwischenzeitlichen Anstieg auf den höchsten Stand seit April geprägt war. Trotz der schwachen Geschäftszahlen für 2025, die von Analysten als enttäuschend eingestuft wurden, fiel der Kurs am Mittag um fast sechs Prozent auf das Tagestief, bevor er sich leicht erholte und schließlich mit einem Minus von 3,3 Prozent bei 69,35 Euro schloss.

    Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan äußerte sich kritisch zu den operativen Gewinnen von Wacker, die selbst die bereits gesunkenen Markterwartungen nicht erfüllten. Er wies darauf hin, dass die Eckdaten für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 als sehr schwach einzustufen seien. Neben dem herausfordernden Branchenumfeld litt Wacker insbesondere unter dem Abbau eigener Lagerbestände, was zu einer geringeren Kapazitätsauslastung führte. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass dieser Lagerabbau in Kombination mit reduzierten Investitionen zu einem starken freien Finanzmittelfluss (FCF) führte.

    Peter Spengler von der DZ Bank sah hingegen nur geringen Anpassungsbedarf für seine Schätzungen und den Marktkonsens. Er betonte, dass das bereits laufende Sparprogramm positive Effekte zeigen könnte. Die nächsten Kurstreiber für die Aktie könnten die finalen Zahlen und der erste Ausblick auf 2026 sein.

    Das Analysehaus Jefferies bewertete die Wacker-Aktien nach den vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 63 Euro und der Einstufung "Hold". Analyst Marcus Dunford-Castro stellte fest, dass das operative Ergebnis (Ebitda) deutlich unter den eigenen Prognosen und dem Marktkonsens lag. Lediglich das Segment Polymers übertraf die Erwartungen.

    Insgesamt zeigt sich, dass Wacker Chemie trotz kurzfristiger Kursgewinne und einem starken Finanzmittelfluss mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert ist. Die Unsicherheiten im Markt und die schwachen Geschäftszahlen für 2025 könnten das Anlegervertrauen belasten, während die kommenden Quartalszahlen und der Ausblick auf 2026 entscheidend für die zukünftige Kursentwicklung sein werden.



    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 68,83EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



    Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
