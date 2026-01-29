    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Rekordinvestitionen in KI drücken Microsoft nach Quartalszahlen ins Minus

    Microsoft hat seine Quartalszahlen veröffentlicht und die Aktie fällt, da hohe KI-Investitionen auf ein schwächeres Cloud-Wachstum treffen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Microsoft-Aktie fällt trotz Umsatz- und Gewinnsteigerung.
    • Cloud-Wachstum enttäuscht, hohe KI-Ausgaben belasten.
    • Investitionen in OpenAI werfen Fragen zur Effizienz auf.
    KI wird zur Kostenfalle - Rekordinvestitionen in KI drücken Microsoft nach Quartalszahlen ins Minus
    Foto: Mark Lennihan - AP

    Die Aktie von Microsoft ist nach der Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres deutlich unter Druck geraten. Zwar übertraf der weltgrößte Softwarekonzern sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten.

    Doch ein langsameres Wachstum im Cloud-Geschäft bei gleichzeitig explodierenden Investitionsausgaben schürte Sorgen an der Wall Street, dass sich die milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz langsamer auszahlen könnten als erhofft.

    Im nachbörslichen Handel fiel die Microsoft-Aktie zeitweise um rund sieben Prozent, nachdem das Papier zuvor bei 481,63 US-Dollar geschlossen hatte.

    Cloud-Wachstum verfehlt hohe Erwartungen

    Microsoft meldete für das Quartal einen Umsatzanstieg von 17 Prozent auf 81,3 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn lag bei 5,16 US-Dollar je Aktie und damit deutlich über den Markterwartungen. Ein Sondereffekt spielte dabei eine zentrale Rolle: Gewinne aus der Beteiligung an OpenAI erhöhten den Gewinn pro Aktie um 1,02 US-Dollar.

    Das Cloud-Geschäft, der wichtigste Wachstumstreiber des Konzerns, entwickelte sich jedoch weniger dynamisch als von vielen Investoren erhofft. Der Umsatz der Azure-Sparte stieg im zweiten Geschäftsquartal um 39 Prozent, währungsbereinigt um 38 Prozent. Damit wurde die Konsensschätzung nur knapp übertroffen. Gleichzeitig verlangsamte sich das Wachstum gegenüber dem Vorquartal um einen Prozentpunkt.

    Für das laufende dritte Quartal stellte Microsoft ein Azure-Wachstum von 37 bis 38 Prozent in Aussicht. Der Mittelwert der Umsatzprognose für den Gesamtkonzern liegt bei 81,2 Milliarden US-Dollar und damit exakt im Rahmen der Analystenschätzungen.

    Rekordausgaben für KI verunsichern den Markt

    Besonders kritisch nahmen Anleger den massiven Anstieg der Investitionsausgaben auf. Die Kapitalausgaben kletterten im abgelaufenen Quartal auf den Rekordwert von 37,5 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 66 Prozent gegenüber dem Vorjahr und mehr als von Analysten erwartet.

    "Ein zentrales Problem ist, dass die Kosten schneller wachsen als die Umsätze", sagte Eric Clark, Portfoliomanager des LOGO ETF. Die Umsätze seien um 17 Prozent gestiegen, die Kosten jedoch um 19 Prozent. Sollte sich dieser Trend verstetigen, werde das zunehmend zur Belastung.

    Auch Morgan-Stanley-Analyst Keith Weiss verwies auf wachsende Zweifel am Return on Investment. Die Investoren fragten sich, ob das Kapital effizient eingesetzt werde, wenn Azure langsamer wachse als erwartet, während die Ausgaben weiter explodierten.

    Finanzchefin Amy Hood hielt dagegen. Ein erheblicher Teil der neuen Cloud-Kapazitäten fließe in interne Projekte, insbesondere in KI-Produkte wie Copilot. Wären diese Kapazitäten vollständig dem Azure-Geschäft zugerechnet worden, hätte das ausgewiesene Wachstum deutlich höher gelegen.

    Vom Wettbewerbsvorteil zum Risikofaktor?

    Zugleich wächst die Skepsis, ob die milliardenschweren Verpflichtungen gegenüber OpenAI langfristig mehr Nutzen als Belastung darstellen könnten. Die zugesagten Investitionen summieren sich auf bis zu 281 Milliarden US-Dollar. OpenAI allein macht inzwischen 45 Prozent des gesamten Auftragsbestands von Microsoft aus, der Ende Dezember bei 625 Milliarden US-Dollar lag.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 481,6EUR auf Nasdaq (29. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



