Stabilus SE: Aktienrückkauf, Kurszielsenkung und Hauptversammlung im Fokus!

Zusätzlich wurde bekannt gegeben, dass das Aktienrückkaufprogramm vor der ordentlichen Hauptversammlung 2026, die am 4. Februar 2026 stattfindet, vorübergehend ausgesetzt wird. Diese Aussetzung gilt für den Zeitraum von vier Börsentagen vor bis drei Börsentagen nach der Hauptversammlung, um die vorgeschlagene Dividendenzahlung abzuwickeln. In diesem Zeitraum, vom 29. Januar bis 9. Februar 2026, werden keine Aktien zurückgekauft.

Die Stabilus SE hat in einer aktuellen Mitteilung im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 über den Erwerb von 20.000 eigenen Aktien zwischen dem 19. und 23. Januar 2026 informiert. Der Rückkauf erfolgt über die Frankfurter Wertpapierbörse und wurde im Rahmen der geltenden EU-Verordnungen bekannt gegeben. Bislang wurden insgesamt 28.000 Aktien im Rahmen dieses Programms zurückgekauft. Die durchschnittlichen Kaufpreise der Aktien lagen zwischen 18,59 und 19,66 Euro, was zu einem Gesamtvolumen von etwa 378.630 Euro führt.

Parallel dazu hat die US-Bank JPMorgan das Kursziel für die Stabilus-Aktie von 37 auf 30 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Overweight" belassen. Diese Anpassung erfolgte nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen, die eine Senkung der Umsatz- und Gewinnprognosen um 11% bzw. 22% zur Folge hatten. Die Analysten verweisen auf reduzierte Wachstumsannahmen und steigenden Preisdruck, insbesondere in China, sowie enttäuschende Margen in Nordamerika. Trotz dieser Herausforderungen wird erwartet, dass Stabilus von zukünftigen Wachstumsimpulsen im Auto- und Industriebereich profitieren kann, sobald der Marktdruck nachlässt.

Darüber hinaus wurde eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die die Erhöhung des Stimmrechtsanteils des Diakrisis Fund LP auf 5,11% dokumentiert. Diese Mitteilung ist Teil der gesetzlichen Anforderungen zur Transparenz im Aktienhandel.

Insgesamt zeigt die Stabilus SE eine aktive Strategie im Umgang mit ihrem Aktienkapital, während gleichzeitig externe Marktbedingungen und interne Unternehmenskennzahlen genau beobachtet werden. Die Entwicklungen in den kommenden Wochen, insbesondere im Hinblick auf die Hauptversammlung und die Marktreaktionen auf die Quartalszahlen, werden entscheidend für die zukünftige Kursentwicklung der Stabilus-Aktie sein.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 18,61EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.