CANCOMs Aktienrückkauf: Chancen und Herausforderungen im Fokus!

Die erworbenen Aktien wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) und durch ein beauftragtes Kreditinstitut im elektronischen Handel erworben. Die Mitteilung enthält detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen, einschließlich des aggregierten Volumens und des volumengewichteten Durchschnittskurses. Die Preise der zurückgekauften Aktien lagen zwischen 27,2055 Euro und 28,6057 Euro.

Die CANCOM SE hat am 26. Januar 2026 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der sie über den Fortschritt ihres Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 19. bis 23. Januar 2026 erwarb das Unternehmen insgesamt 58.040 eigene Aktien. Der Rückkauf ist Teil eines Programms, das am 22. September 2025 gestartet wurde. Seit Beginn des Programms hat CANCOM insgesamt 1.164.098 eigene Aktien zurückgekauft.

Zusätzlich zu den Informationen über den Aktienrückkauf hat Deutsche Bank Research das Kursziel für die CANCOM-Aktie von 31 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff erwartet, dass die vorläufigen Jahreszahlen, die am 12. Februar veröffentlicht werden, einen Umsatzrückgang von etwa zwei Prozent zeigen werden. Dies sei auf ein schwächeres Geschäft in Deutschland sowie auf Restrukturierungskosten in den ersten neun Monaten des Jahres zurückzuführen. Trotz dieser Herausforderungen rechnet Vom-Cleff mit einem geringeren Rückgang des operativen Ergebnisses (EBITDA) als das Unternehmen selbst prognostiziert hat.

Die Stabilisierungssignale, die der Konzernchef nach den ersten neun Monaten festgestellt hat, müssen sich bewahrheiten, damit CANCOM die stark vom Schlussquartal abhängigen Jahresziele erreichen kann. Diese Entwicklungen sind für Investoren von Bedeutung, da sie die zukünftige Performance des Unternehmens und die Attraktivität der Aktie beeinflussen könnten.

Insgesamt zeigt die Mitteilung von CANCOM und die Analyse von Deutsche Bank Research, dass das Unternehmen in einem herausfordernden Marktumfeld agiert, jedoch durch strategische Maßnahmen wie den Aktienrückkauf und eine positive Marktprognose potenzielle Chancen zur Stabilisierung und Erholung nutzen möchte. Die kommenden Finanzzahlen werden entscheidend sein, um die Richtung des Unternehmens und die Marktreaktionen zu bestimmen.

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 28,75EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.