Merck KGaA: Finanzberichte 2026 – Alle Termine und Infos auf einen Blick!

Für das erste Halbjahr 2026 plant Merck die Veröffentlichung einer Quartals-/Zwischenmitteilung am 13. Mai 2026. Diese wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf den entsprechenden Investorenseiten der Unternehmenswebsite zugänglich sein. Der Link zur deutschen Version lautet: [Merck Group Deutsch](https://www.merckgroup.com/de/investors/reports-and-financials.html) und zur englischen Version: [Merck Group English](https://www.merckgroup.com/en/investors/reports-and-financials.html).

Die Merck KGaA hat am 26. Januar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Diese Mitteilung umfasst sowohl Quartals- als auch Jahresfinanzberichte, die im Jahr 2026 veröffentlicht werden sollen. Die Bekanntmachung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der für die rechtlichen Meldepflichten und Unternehmensnachrichten zuständig ist.

Für das zweite Halbjahr 2026 ist eine weitere Quartals-/Zwischenmitteilung für den 12. November 2026 angesetzt, ebenfalls in beiden Sprachen und auf den gleichen Plattformen verfügbar.

Zusätzlich zu den Quartalsberichten wird Merck KGaA am 5. März 2026 ihren Jahresfinanzbericht sowie den Konzern-Jahresfinanzbericht veröffentlichen. Diese Berichte werden ebenfalls in deutscher und englischer Sprache bereitgestellt und sind über die gleichen Links abrufbar. Des Weiteren ist für den 6. August 2026 die Veröffentlichung des Konzern-Finanzberichts für das erste Halbjahr (Q2) geplant.

Die Bekanntmachung hebt die Verantwortung des Unternehmens für den Inhalt der Mitteilung hervor und stellt sicher, dass alle relevanten Informationen für Investoren und Interessierte rechtzeitig zur Verfügung stehen. Die Bereitstellung der Berichte in beiden Sprachen unterstreicht Mercks Engagement für Transparenz und Zugänglichkeit.

Die Merck KGaA, mit Sitz in Darmstadt, Deutschland, ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, das in den Bereichen Gesundheit, Life Science und Performance Materials tätig ist. Die regelmäßige Veröffentlichung von Finanzberichten ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskommunikation und dient dazu, Investoren über die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens zu informieren.

Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung, dass Merck KGaA gut vorbereitet ist, um ihre finanziellen Ergebnisse und Entwicklungen im Jahr 2026 transparent zu kommunizieren.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 126,6EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.