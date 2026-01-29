MBB SE übertrifft Umsatzprognose: Rekordzahlen und starkes Wachstum 2025!

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 hatte einen Umsatz zwischen 1,1 und 1,2 Milliarden Euro sowie eine EBITDA-Marge zwischen 15 und 17 % vorgesehen. Diese Erwartungen wurden somit deutlich übertroffen. Ein wesentlicher Treiber für diese positive Entwicklung war die starke operative Leistung im vierten Quartal, insbesondere bei den Tochtergesellschaften Friedrich Vorwerk, Aumann und Delignit.

Die MBB SE hat am 26. Januar 2026 bekannt gegeben, dass sie ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 übertroffen hat. Nach ersten Hochrechnungen erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,17 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 9,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (1,07 Milliarden Euro). Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei rund 18 %, was eine signifikante Verbesserung gegenüber den 14 % des Vorjahres darstellt. Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich bei etwa 211 Millionen Euro liegen, im Vergleich zu 149 Millionen Euro im Jahr 2024.

Zusätzlich zur Umsatz- und Gewinnsteigerung verzeichnete die MBB SE auch einen Anstieg der Nettoliquidität auf rund 760 Millionen Euro zum 31. Dezember 2025, verglichen mit 553,9 Millionen Euro im Vorjahr. Davon entfielen 374 Millionen Euro auf die Holding MBB SE, was ebenfalls einen Anstieg gegenüber 280,8 Millionen Euro im Jahr 2024 darstellt. Diese Entwicklung unterstreicht die solide finanzielle Basis des Unternehmens.

Die Veröffentlichung des vollständigen Geschäftsberichts für das Jahr 2025 ist für den 31. März 2026 geplant und wird auf der Unternehmenswebsite verfügbar sein.

Zusätzlich zu den positiven Geschäftszahlen gab die MBB SE auch Informationen zu ihrem Aktienrückkaufprogramm bekannt. Im Zeitraum vom 19. bis 23. Januar 2026 wurden insgesamt 4.472 Aktien im Rahmen dieses Programms zurückgekauft. Die Gesamtzahl der bis zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2025 zurückgekauften Aktien beläuft sich auf 22.044 Stück. Der Rückkauf erfolgt über die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG und soll das Vertrauen in die Unternehmensentwicklung stärken.

Insgesamt zeigt die MBB SE eine erfreuliche Geschäftsentwicklung, die sowohl Umsatz- als auch Gewinnsteigerungen umfasst, und positioniert sich damit weiterhin stark im Markt.

Die MBB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 210,5EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.