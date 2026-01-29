Trump erhöht Zölle auf südkoreanische Produkte: Handelskonflikt droht!

Das südkoreanische Präsidentenamt reagierte umgehend auf die Ankündigung und erklärte, dass man nicht im Voraus über die Zollerhöhung informiert worden sei. Die südkoreanische Regierung plant, den Willen zur Umsetzung der Handelsvereinbarung zu bekräftigen und wird von Industrieminister Kim Jung Hwan vertreten, der bald in die USA reisen möchte, um die Angelegenheit mit US-Handelsminister Howard Lutnick zu erörtern. Diese diplomatischen Bemühungen könnten darauf abzielen, die Spannungen zu entschärfen und eine Einigung zu erzielen, bevor die neuen Zölle in Kraft treten.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Zölle auf den Import südkoreanischer Produkte, insbesondere Autos und Medikamente, von 15 auf 25 Prozent zu erhöhen. Diese Entscheidung begründete Trump auf seiner Plattform Truth Social mit der Tatsache, dass die im vergangenen Jahr erzielte Handelsvereinbarung zwischen den USA und Südkorea noch nicht vom südkoreanischen Parlament ratifiziert worden sei. Diese Zollerhöhung könnte erhebliche Auswirkungen auf den Handel zwischen den beiden Ländern haben, insbesondere da Südkorea ein wichtiger Exporteur von Automobilen, Halbleitern und Elektronik in die USA ist.

Trump hatte ursprünglich mit einer Zollerhöhung von 25 Prozent gedroht, sich jedoch im Rahmen von Verhandlungen darauf geeinigt, dass die Zölle im Juli und Oktober 2025 auf 15 Prozent festgelegt werden sollten. Diese plötzliche Kehrtwende in der Zolldebatte könnte die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern belasten, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Südkorea im Herbst angekündigt hatte, über mehrere Jahre hinweg 350 Milliarden Dollar in die USA zu investieren. Diese Investitionen sind von großer Bedeutung, da sie nicht nur Arbeitsplätze schaffen, sondern auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Nationen stärken könnten.

Die Erhöhung der Zölle könnte auch Auswirkungen auf die Verbraucher in den USA haben, da höhere Importkosten möglicherweise zu steigenden Preisen für südkoreanische Produkte führen. Dies könnte insbesondere die Automobilindustrie betreffen, in der Marken wie Kia und Hyundai stark vertreten sind. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um zu beobachten, wie sich die Verhandlungen zwischen den USA und Südkorea entwickeln und ob eine Einigung erzielt werden kann, die eine Eskalation des Handelskonflikts verhindert.

Die Hyundai Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +75,34 % und einem Kurs von 156,1USD auf Nasdaq OTC (19. September 2025, 14:00 Uhr) gehandelt.