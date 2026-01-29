    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    SAP Aktie bricht zweistellig ein - Alarmstufe Rot - 29.01.2026

    Ein Start mit rund 5% Minus weitet sich bis zum Mittag auf 17% Minus aus. Alle wollen raus aus dem Wert.

    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Update:

    Mittlerweile hat sich das Minus auf 17 % ausgeweitet. Der Abverkauf geht ungebremst weiter, SAP fällt wie ein Stein. Innerhalb von 12 Monaten sind es schon 37 % Minus.

    SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

    SAP Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 29.01.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die SAP Aktie. Sie fällt um -5,44 % auf 188,17. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,09 %, geht es heute bei der SAP Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei SAP abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -14,98 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +2,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,95 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SAP einen Rückgang von -5,27 %.

    SAP Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,22 %
    1 Monat -4,95 %
    3 Monate -14,98 %
    1 Jahr -25,00 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehenden Quartalszahlen von SAP, die sowohl positive als auch negative Erwartungen hervorrufen. Analysten senken ihre Kursziele aufgrund eines erwarteten verlangsamten Wachstums, insbesondere im Cloud-Bereich. Gleichzeitig gibt es optimistische Stimmen, die auf mögliche Umsatz- und Gewinnsteigerungen hinweisen. Technische Analysen zeigen, dass der Kurs möglicherweise unter die 180€-160€-Marke fallen könnte, während die Unsicherheit über die Cloud-Transformation die Bewertung von SAP beeinflusst.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 242,45 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,25 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,22 %. Oracle notiert im Minus, mit -1,20 %. ServiceNow verliert -1,65 % Workday (A) notiert im Plus, mit +0,29 %.

    SAP Aktie jetzt kaufen?

     

    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     

     

    SAP

    -14,66 %
    -15,66 %
    -21,06 %
    -29,81 %
    -37,76 %
    +85,30 %
    +77,79 %
    +168,15 %
    +1.053.650,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460

     




