    Roche unter Druck: Analysten streiten über Zukunft des Abnehmmittels CT-388!

    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für den Schweizer Pharmakonzern Roche auf "Underperform" belassen und ein Kursziel von 230 Franken festgelegt. Analyst Michael Leuchten betont, dass der Markt für Abnehmmittel zunehmend umkämpft sei, insbesondere mit dem neuen Produkt CT-388 von Roche, dessen Phase-II-Daten in direkter Konkurrenz zu Eli Lillys Zepbound stehen. Die Markteinführung von CT-388 könnte in einem bereits gesättigten Markt auf zahlreiche Alternativen treffen, was die Wettbewerbsfähigkeit von Roche beeinträchtigen könnte.

    Im Gegensatz dazu hat die US-Investmentbank Goldman Sachs Roche mit einem Kursziel von 365 Franken auf "Neutral" eingestuft. Analyst James Quigley hebt hervor, dass die Ergebnisse der Phase-II-Studie mit CT-388 ein wettbewerbsfähiges Profil des Abnehmmittels zeigen. Weitere Informationen zu diesem Produkt werden im Juni auf der Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) erwartet, was die Marktbeobachter aufhorchen lässt.

    Trotz der Herausforderungen im Bereich der Abnehmmittel hat Roche im Jahr 2025 seine eigenen finanziellen Ziele erreicht und zeigt sich optimistisch für das laufende Jahr. Konzernchef Thomas Schinecker prognostiziert ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich bei konstanten Wechselkursen. Der bereinigte Kerngewinn je Aktie soll im hohen einstelligen Prozentbereich steigen, was eine vorsichtige, aber positive Einschätzung des Unternehmens darstellt.

    Im vergangenen Jahr erzielte Roche einen Umsatz von 61,5 Milliarden Franken, was einem Anstieg von 2 Prozent entspricht. Bei konstanten Wechselkursen betrug das Wachstum sogar 7 Prozent, was den Unternehmenszielen entsprach. Die Pharmasparte trug mit 47,7 Milliarden Franken zu einem Umsatzplus von 3 Prozent bei, während die Diagnostik-Sparte mit 13,8 Milliarden Franken einen Rückgang von 3 Prozent verzeichnete. Insbesondere die mengenorientierte Beschaffung in China stellte eine Herausforderung dar.

    Der Konzerngewinn stieg auf 13,8 Milliarden Franken, verglichen mit 9,2 Milliarden im Vorjahr, was auf eine starke operative Leistung und Basiseffekte zurückzuführen ist. Das operative Kernergebnis, eine wichtige Kennzahl für Analysten, wuchs um 5 Prozent. Für die Aktionäre wird die Dividende auf 9,80 Franken erhöht, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Trotz dieser positiven Entwicklungen liegen die veröffentlichten Zahlen jedoch etwas unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen.



    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 365,8EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.



