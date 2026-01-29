Continental AG: Finanzberichte 2026 und Analystenoptimismus im Fokus!

Zusätzlich zu den bevorstehenden Finanzberichten hat die US-Bank JPMorgan die Einstufung für Continental auf "Overweight" belassen, mit einem Kursziel von 74 Euro. Analyst Akshat Kacker erwartet keine signifikanten Änderungen der Marktschätzungen für den Reifenhersteller, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Geschäftszahlen. Er hebt hervor, dass Continental möglicherweise von den Antidumping-Zöllen der EU auf die Einfuhr von Pkw-Reifen aus China profitieren könnte, was die Marktposition des Unternehmens stärken würde.

Die Continental AG hat eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihrer Finanzberichte gemäß den §§ 114, 115, 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) herausgegeben. Die wichtigsten Termine für die Veröffentlichung der Berichte sind der 19. März 2026 für den Jahresfinanzbericht sowie der 4. August 2026 für den Konzern-Finanzbericht des zweiten Quartals. Beide Berichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf den offiziellen Investorenseiten der Continental AG verfügbar sein.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Continental von 80 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst David Lesne argumentiert, dass der potenzielle Auftrieb durch die geplante Trennung von ContiTech stark unterschätzt wird. Er schätzt, dass diese Maßnahme zu einer Wertsteigerung von etwa 40 Euro je Aktie führen könnte, was sowohl durch eine wahrscheinliche Sonderausschüttung als auch durch eine Neubewertung des Unternehmens bedingt sein könnte.

Insgesamt zeigen die Analystenmeinungen eine positive Perspektive für die Continental AG, die sich in einem dynamischen Marktumfeld behauptet. Die bevorstehenden Finanzberichte werden entscheidend sein, um die aktuelle Unternehmenslage und die strategischen Ausrichtungen zu bewerten. Die Marktreaktionen auf die angekündigten Maßnahmen und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden die zukünftige Entwicklung des Unternehmens maßgeblich beeinflussen. Anleger und Marktbeobachter sollten die kommenden Veröffentlichungen genau im Auge behalten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Die Continental AG hat ihren Hauptsitz in Hannover, Deutschland, und ist ein bedeutender Akteur in der Automobilzulieferindustrie, insbesondere im Bereich Reifen und Mobilitätstechnologien.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 66,74EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.