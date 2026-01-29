    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Continental AG: Finanzberichte 2026 und Analystenoptimismus im Fokus!

    Continental AG: Finanzberichte 2026 und Analystenoptimismus im Fokus!
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Die Continental AG hat eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihrer Finanzberichte gemäß den §§ 114, 115, 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) herausgegeben. Die wichtigsten Termine für die Veröffentlichung der Berichte sind der 19. März 2026 für den Jahresfinanzbericht sowie der 4. August 2026 für den Konzern-Finanzbericht des zweiten Quartals. Beide Berichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf den offiziellen Investorenseiten der Continental AG verfügbar sein.

    Zusätzlich zu den bevorstehenden Finanzberichten hat die US-Bank JPMorgan die Einstufung für Continental auf "Overweight" belassen, mit einem Kursziel von 74 Euro. Analyst Akshat Kacker erwartet keine signifikanten Änderungen der Marktschätzungen für den Reifenhersteller, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Geschäftszahlen. Er hebt hervor, dass Continental möglicherweise von den Antidumping-Zöllen der EU auf die Einfuhr von Pkw-Reifen aus China profitieren könnte, was die Marktposition des Unternehmens stärken würde.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Continental!
    Long
    62,22€
    Basispreis
    0,45
    Ask
    × 14,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    71,27€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 13,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Continental von 80 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst David Lesne argumentiert, dass der potenzielle Auftrieb durch die geplante Trennung von ContiTech stark unterschätzt wird. Er schätzt, dass diese Maßnahme zu einer Wertsteigerung von etwa 40 Euro je Aktie führen könnte, was sowohl durch eine wahrscheinliche Sonderausschüttung als auch durch eine Neubewertung des Unternehmens bedingt sein könnte.

    Insgesamt zeigen die Analystenmeinungen eine positive Perspektive für die Continental AG, die sich in einem dynamischen Marktumfeld behauptet. Die bevorstehenden Finanzberichte werden entscheidend sein, um die aktuelle Unternehmenslage und die strategischen Ausrichtungen zu bewerten. Die Marktreaktionen auf die angekündigten Maßnahmen und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden die zukünftige Entwicklung des Unternehmens maßgeblich beeinflussen. Anleger und Marktbeobachter sollten die kommenden Veröffentlichungen genau im Auge behalten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

    Die Continental AG hat ihren Hauptsitz in Hannover, Deutschland, und ist ein bedeutender Akteur in der Automobilzulieferindustrie, insbesondere im Bereich Reifen und Mobilitätstechnologien.



    Continental

    +0,03 %
    +1,06 %
    +1,15 %
    +2,90 %
    +25,23 %
    +32,98 %
    -14,56 %
    -50,03 %
    +1.366,87 %
    ISIN:DE0005439004WKN:543900

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 66,74EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Continental AG: Finanzberichte 2026 und Analystenoptimismus im Fokus! Die Continental AG hat eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihrer Finanzberichte gemäß den §§ 114, 115, 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) herausgegeben. Die wichtigsten Termine für die Veröffentlichung der Berichte sind der 19. März …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     