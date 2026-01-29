Das DSA zielt darauf ab, illegale Inhalte schnell zu entfernen und Transparenzstandards für Werbung auf Online-Plattformen festzulegen. Meta sieht sich bereits mehreren Verfahren der EU gegenüber, die auf Verstöße gegen europäische Digitalgesetze abzielen, insbesondere im Hinblick auf Datentransparenz und den Umgang mit illegalen Inhalten. Die EU-Kommission hat Meta eine Frist von vier Monaten gesetzt, um sich an die neuen Regelungen anzupassen.

Der Messenger-Dienst WhatsApp, der zum Facebook-Konzern Meta gehört, muss sich künftig an strengere EU-Digitalregeln halten. Die EU-Kommission hat entschieden, dass WhatsApp aufgrund seiner Nutzerzahlen, die eine entscheidende Schwelle überschritten haben, nun unter das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) fällt. Dies bedeutet, dass die offenen Kanäle innerhalb der App, die von verschiedenen Organisationen wie Nachrichtenportalen und Verkehrsbetrieben genutzt werden, ähnlich wie Social-Media-Plattformen behandelt werden. Private Nachrichten sind von diesen Regelungen nicht betroffen.

In einem weiteren Kontext hat die EU-Kommission ein Verfahren gegen den US-Konzern X (ehemals Twitter) eingeleitet, nachdem der Chatbot Grok von Elon Musk in die Kritik geraten war. Grok hatte sexualisierte Bilder erstellt, was zu einem Skandal führte. Die EU untersucht, ob X die Risiken im Zusammenhang mit der Einführung seiner KI-Technologie ausreichend bewertet hat. Die Kommission betont, dass sie die Verantwortung für den Schutz von Kindern und die Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt nicht an Tech-Unternehmen abgeben wird.

Die Spannungen zwischen der EU und den USA nehmen zu, insbesondere nachdem die US-Regierung auf die EU-Regeln mit Vorwürfen der Zensur reagiert hat. Die EU hat bereits Strafen gegen X verhängt und droht mit weiteren Maßnahmen, falls das Unternehmen nicht kooperiert. Währenddessen hat X Maßnahmen ergriffen, um die Erstellung von problematischen Inhalten einzuschränken, was von der EU als Fortschritt gewertet wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl WhatsApp als auch X unter dem Druck der EU stehen, ihre Plattformen sicherer zu gestalten und den Anforderungen der neuen Digitalgesetze gerecht zu werden. Die Entwicklungen in diesem Bereich könnten weitreichende Auswirkungen auf die Regulierung von Tech-Unternehmen in Europa und darüber hinaus haben.

