    Innoscripta SE: Umsatzsprung auf 103,4 Millionen Euro – So geht's weiter!

    Die innoscripta SE, ein führender Anbieter von cloudbasierten Softwarelösungen zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung in Deutschland, hat am 27. Januar 2026 vorläufige, nicht testierte Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Der Konzernumsatz wird voraussichtlich nicht unter 103,4 Millionen Euro liegen, was eine signifikante Steigerung im Vergleich zu 64,7 Millionen Euro im Vorjahr darstellt. Auch das Konzern-EBIT zeigt eine positive Entwicklung und wird auf mindestens 63,4 Millionen Euro geschätzt, gegenüber 37,3 Millionen Euro im Jahr 2024.

    Diese erfreuliche Entwicklung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Insbesondere die fortlaufende Optimierung interner Prozesse, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Clusterix-Plattform und die Skalierung des Geschäftsmodells haben zu diesem Wachstum beigetragen. Zudem hat das Unternehmen seine Kostenstruktur eng überwacht, was zu einer verbesserten Effizienz geführt hat. Michael Hohenester, Gründer und CEO von innoscripta, betont die anhaltend hohe Nachfrage sowohl von bestehenden als auch neuen Kunden, was die Marktrelevanz der Softwarelösungen unterstreicht.

    Alexander Meyer, Co-CEO und CFO, hebt hervor, dass die Kombination aus Umsatzsteigerung und EBIT-Verbesserung das Ergebnis eines fokussierten Ansatzes in Bezug auf Effizienz und Kostendisziplin ist. Das Unternehmen sieht sich gut aufgestellt, um den langfristigen Wachstumspfad fortzusetzen und plant, am 20. Februar 2026 die finalen, geprüften Jahreszahlen zu veröffentlichen. In diesem Zusammenhang wird auch eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 erwartet.

    Innoscripta plant, die Clusterix-Plattform weiterzuentwickeln, um Dokumentationsprozesse an internationale Vorgaben anzupassen, was den internationalen Markteintritt erleichtert. Die Unternehmensführung ist optimistisch, dass sich die positive Geschäftsentwicklung auch im kommenden Jahr fortsetzen wird.

    Es ist wichtig zu beachten, dass die veröffentlichten Zahlen auf vorläufigen, nicht geprüften Daten basieren und Änderungen im Zuge der Erstellung des Konzernabschlusses möglich sind. Die innoscripta SE weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die zu Abweichungen zwischen den tatsächlichen Ergebnissen und den prognostizierten Werten führen können. Daher sollten Leser sich nicht ausschließlich auf diese Aussagen verlassen.



    innoscripta

    ISIN:DE000A40QVM8WKN:A40QVM

    Die innoscripta Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 90,80EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
