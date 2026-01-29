Innoscripta SE: Umsatzsprung auf 103,4 Millionen Euro – So geht's weiter!

Diese erfreuliche Entwicklung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Insbesondere die fortlaufende Optimierung interner Prozesse, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Clusterix-Plattform und die Skalierung des Geschäftsmodells haben zu diesem Wachstum beigetragen. Zudem hat das Unternehmen seine Kostenstruktur eng überwacht, was zu einer verbesserten Effizienz geführt hat. Michael Hohenester, Gründer und CEO von innoscripta, betont die anhaltend hohe Nachfrage sowohl von bestehenden als auch neuen Kunden, was die Marktrelevanz der Softwarelösungen unterstreicht.

Die innoscripta SE, ein führender Anbieter von cloudbasierten Softwarelösungen zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung in Deutschland, hat am 27. Januar 2026 vorläufige, nicht testierte Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Der Konzernumsatz wird voraussichtlich nicht unter 103,4 Millionen Euro liegen, was eine signifikante Steigerung im Vergleich zu 64,7 Millionen Euro im Vorjahr darstellt. Auch das Konzern-EBIT zeigt eine positive Entwicklung und wird auf mindestens 63,4 Millionen Euro geschätzt, gegenüber 37,3 Millionen Euro im Jahr 2024.

Alexander Meyer, Co-CEO und CFO, hebt hervor, dass die Kombination aus Umsatzsteigerung und EBIT-Verbesserung das Ergebnis eines fokussierten Ansatzes in Bezug auf Effizienz und Kostendisziplin ist. Das Unternehmen sieht sich gut aufgestellt, um den langfristigen Wachstumspfad fortzusetzen und plant, am 20. Februar 2026 die finalen, geprüften Jahreszahlen zu veröffentlichen. In diesem Zusammenhang wird auch eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 erwartet.

Innoscripta plant, die Clusterix-Plattform weiterzuentwickeln, um Dokumentationsprozesse an internationale Vorgaben anzupassen, was den internationalen Markteintritt erleichtert. Die Unternehmensführung ist optimistisch, dass sich die positive Geschäftsentwicklung auch im kommenden Jahr fortsetzen wird.

Es ist wichtig zu beachten, dass die veröffentlichten Zahlen auf vorläufigen, nicht geprüften Daten basieren und Änderungen im Zuge der Erstellung des Konzernabschlusses möglich sind. Die innoscripta SE weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die zu Abweichungen zwischen den tatsächlichen Ergebnissen und den prognostizierten Werten führen können. Daher sollten Leser sich nicht ausschließlich auf diese Aussagen verlassen.

Die innoscripta Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 90,80EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.