YOC AG: Wichtige Termine für Finanzberichte 2026 bekannt gegeben!

Für das erste Halbjahr 2026 plant die YOC AG die Veröffentlichung ihres Quartalsfinanzberichts (Q1) am 26. Mai 2026. Dieser Bericht wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf den entsprechenden Unternehmenswebseiten zugänglich sein. Die Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts für das dritte Quartal (Q3) ist für den 17. November 2026 vorgesehen, ebenfalls in beiden Sprachen.

Die YOC AG, ein Unternehmen mit Sitz in Berlin, hat am 28. Januar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte veröffentlicht. Diese Mitteilung umfasst die Termine für die Veröffentlichung von Quartals- und Jahresberichten, die gemäß den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) bekannt gegeben werden.

Zusätzlich wird die YOC AG ihren Jahresfinanzbericht sowie den Konzern-Jahresfinanzbericht am 28. April 2026 veröffentlichen. Auch diese Berichte werden in deutscher und englischer Sprache bereitgestellt. Ein weiterer wichtiger Bericht, der Konzern-Finanzbericht für das zweite Halbjahr (Q2), wird am 18. August 2026 veröffentlicht.

Die YOC AG stellt sicher, dass alle relevanten Informationen auf ihrer Webseite unter den Rubriken für Finanzberichte sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache abrufbar sind. Die Mitteilung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der für die Einhaltung gesetzlicher Meldepflichten sowie für die Verbreitung von Unternehmensnachrichten und Pressemitteilungen zuständig ist.

Die Bekanntgabe dieser Termine ist für Investoren und andere Interessierte von Bedeutung, da sie Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung der YOC AG bieten. Die Veröffentlichung der Finanzberichte ist ein wichtiger Bestandteil der Transparenz und der Kommunikation des Unternehmens mit seinen Stakeholdern.

Insgesamt zeigt die YOC AG mit dieser Vorabbekanntmachung ihr Engagement für eine transparente Informationspolitik und die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen. Die festgelegten Termine für die Finanzberichterstattung sind ein Indikator für die geplante Geschäftsentwicklung und die strategische Ausrichtung des Unternehmens in den kommenden Monaten.

Die YOC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 9,985EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.