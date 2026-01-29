Northrop Grumman: Mixed Signals trotz Rekordaufträgen und Rüstungsboom!

Trotz eines Rekordbestands an Aufträgen, der zum Jahresende bei fast 96 Milliarden Dollar lag, konnte sich dieser nicht sofort in den finanziellen Ergebnissen niederschlagen. Konzernchefin Kathy Warden musste die Umsatzprognose aufgrund einer schwachen Entwicklung im Raumfahrtbereich nach unten korrigieren. Dennoch stieg der Gesamtumsatz im vergangenen Jahr um zwei Prozent auf 42 Milliarden Dollar, unterstützt durch Zuwächse in anderen Geschäftsbereichen. Besonders im Schlussquartal übertraf Northrop Grumman die Erwartungen der Analysten.

Der US-Rüstungskonzern Northrop Grumman profitiert von den weltweit steigenden Rüstungsbudgets, doch die finanziellen Ergebnisse des Unternehmens zeigen gemischte Signale. Im Jahr 2025 erzielte Northrop Grumman einen Gewinn von etwa 4,18 Milliarden US-Dollar, was nur einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Dies ist vor allem auf hohe Projektkosten zurückzuführen. Bereinigt um Sondereffekte konnte das Unternehmen jedoch einen Anstieg des Gewinns pro Aktie von 26,08 auf 26,34 Dollar verzeichnen, was die Erwartungen übertraf.

Für das laufende Jahr 2026 erwartet das Management einen Umsatzanstieg auf 43,5 bis 44 Milliarden Dollar, während das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 27,40 bis 27,90 Dollar steigen soll. Analysten hatten jedoch höhere Erwartungen mit einem durchschnittlichen Umsatz von 44,1 Milliarden Dollar und einem bereinigten Ergebnis von 28,96 Dollar je Aktie.

Northrop Grumman ist ein bedeutender Akteur in der Rüstungsindustrie und stellt Technologien für die Luft-, Raumfahrt und Mikroelektronik her. Der Konzern hat wichtige Verträge mit der US-Regierung und internationalen Partnern, darunter Polen, abgeschlossen. Besonders hervorzuheben ist die Rolle als Hauptauftragnehmer der US-Luftwaffe für den neuen Tarnkappenbomber B21-Raider, dessen Entwicklung jedoch mit hohen Anlaufkosten verbunden ist.

Die geopolitischen Spannungen, insbesondere die Reaktionen Chinas auf US-Waffenlieferungen an Taiwan, stellen zusätzliche Herausforderungen für das Unternehmen dar. Im Dezember 2025 verhängte China Sanktionen gegen Northrop Grumman und andere US-Rüstungshersteller, was die internationale Geschäftstätigkeit belasten könnte. Trotz dieser Herausforderungen bleibt Northrop Grumman gut positioniert, um von den globalen Rüstungsinvestitionen zu profitieren, auch wenn die kurzfristigen Aussichten gemischt sind.

Die Northrop Grumman Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 689,1EUR auf NYSE (29. Januar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.