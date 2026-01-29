Cherry SE enttäuscht mit Umsatzrückgang: Was steckt hinter den Zahlen?

Die Gründe für die enttäuschenden Ergebnisse sind vielfältig. Zum einen gab es eine schwächere Nachfrage im Bereich Components, zum anderen führten zwei Sondereffekte im Bereich Digital Health zu Umsatzrückgängen. Diese umfassen die Veräußertung des Geschäfts mit Hygienetastaturen sowie eine Verzögerung bei der TI-Anbindungspflicht durch die Bundesregierung, die die erwarteten Umsätze im vierten Quartal erheblich beeinträchtigte.

Die Cherry SE hat am 28. Januar 2026 vorläufige und noch ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die die Erwartungen nicht erfüllen konnten. Der Konzernumsatz wird voraussichtlich bei etwa 94,3 Millionen Euro liegen, was einem Rückgang von 15 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (110,4 Millionen Euro). Dies liegt unter der zuletzt prognostizierten Spanne von 100 bis 115 Millionen Euro. Auch die bereinigte EBITDA-Marge wird mit -10,4 % negativ ausfallen, was unter den Erwartungen eines hohen einstelligen negativen Bereichs liegt.

Trotz der insgesamt negativen Entwicklung gibt es auch positive Aspekte. Im Segment Peripherals konnte eine verbesserte Bruttomarge erzielt werden, und das Geschäft mit eHealth-Terminals zeigte im vierten Quartal ein starkes Wachstum. Der Umsatz in diesem Bereich stieg im Gesamtjahr um 26 % und im vierten Quartal sogar um 38 %. Die Neuausrichtung im Bereich Gaming und Office Peripherals zeigt ebenfalls erste Erfolge, mit einem Umsatzanstieg im vierten Quartal, was auf die Implementierung eines neuen Betriebsmodells zurückzuführen ist.

Der CEO Rogier Volmer betonte, dass die Cherry SE die notwendigen Schritte zur Transformation des Unternehmens unternommen hat und weiterhin auf margenstarke Lösungen im Gesundheitswesen fokussiert bleibt. CFO Jurjen Jongma hob hervor, dass trotz der Herausforderungen im Markt eine Verbesserung des bereinigten EBITDA im vierten Quartal erzielt werden konnte, was die Flexibilität der Organisation unterstreicht.

Für das laufende Jahr plant das Unternehmen, die Liquidität weiter zu stärken, um die finanzielle Basis für zukünftiges Wachstum zu sichern. Am 5. März 2026 wird Cherry SE weitere Kennzahlen und Informationen zur Analysten- und Investorenpräsentation bereitstellen.

Die Cherry Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 0,565EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.