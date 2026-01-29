Börsenschock? Kursrutsch bei DroneShield Aktie - 29.01.2026

Mit einer Performance von -9,63 % musste die DroneShield Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,42 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -9,63 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei DroneShield, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -16,70 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um -17,52 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,19 %. Im Jahr 2026 gab es für DroneShield bisher ein Plus von +27,90 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,52 % 1 Monat +18,19 % 3 Monate -16,70 % 1 Jahr +486,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die drastische Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die von 6,70 AUD auf 1,66 AUD gefallen ist. Anleger äußern Bedenken über Short-Selling und die psychologische Wirkung auf Investoren. Trotz der aktuellen Schwierigkeiten gibt es optimistische Stimmen, die von einer möglichen Erholung des Kurses ausgehen. Fundamentale Daten zeigen einen hohen Auftragsbestand und Investitionen in die Produktionskapazität von 2,4 Milliarden AUD bis 2026.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 914 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,88 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von DroneShield

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,19 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,39 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +1,53 %. RTX Corporation Reg Shs verliert -0,90 %

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.