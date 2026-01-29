Bajaj Mobility AG: Sanierungsgewinne trotz Umsatzrückgang – Ein Blick auf 2025!

Die Ergebnisse zeigen eine signifikante Verbesserung der finanziellen Lage: Das vorläufige EBITDA betrug 874 Millionen Euro (Vorjahr: -481 Millionen Euro), während das EBIT bei 748 Millionen Euro lag (Vorjahr: -1.184 Millionen Euro). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) belief sich auf 663 Millionen Euro, was ebenfalls eine deutliche Verbesserung darstellt. Die Nettoverschuldung wurde auf 798 Millionen Euro reduziert, was eine Reduktion um 51,4 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Das Eigenkapital stieg auf 385 Millionen Euro, was zu einer Eigenkapitalquote von 24,3 % führte.

Die Bajaj Mobility AG, vormals PIERER Mobility AG, hat am 29. Januar 2026 vorläufige ungeprüfte Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Der Konzernumsatz betrug 1.009 Millionen Euro, was einem Rückgang von 46 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang ist vor allem auf die Sanierungsphase im ersten Halbjahr 2025 zurückzuführen. Trotz der Umsatzrückgänge konnte das Unternehmen jedoch einen Sanierungsgewinn von 1.193 Millionen Euro erzielen, der durch die erfolgreiche Restrukturierung der KTM AG und ihrer Tochtergesellschaften generiert wurde.

Im Jahr 2025 wurden insgesamt 209.704 Motorräder verkauft, was einem Rückgang von 28 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Verkaufszahlen im zweiten Halbjahr verbesserten sich jedoch erheblich, nachdem die Produktion im Sommer wieder aufgenommen wurde. Der Konzern hat auch mehrere Geschäftsbereiche veräußert, um sich auf das Kerngeschäft im Premium-Motorradbereich zu konzentrieren. Die Mitarbeiterzahl reduzierte sich auf 3.782, was einem Rückgang von 28,8 % entspricht.

Für das Jahr 2026 plant die Bajaj Mobility AG, den Fokus auf das Motorrad-Kerngeschäft zu legen und die Effizienz durch Kostenreduktionen weiter zu steigern. Geplant sind auch mehrere neue Modelle, die die Marktposition im Premiumsegment stärken sollen. CEO Gottfried Neumeister betonte die Bedeutung der fortgesetzten Sanierungsmaßnahmen und die positiven Impulse durch die Erfolge im Motorsport, die zur Steigerung der Verkaufszahlen beitragen sollen.

Der testierte Jahresfinanzbericht sowie weitere relevante Dokumente werden ab dem 26. März 2026 auf der Unternehmenswebsite verfügbar sein. Die Bajaj Mobility AG bleibt ein bedeutender Akteur in der internationalen Motorradindustrie, mit einem starken Fokus auf Innovation und Leistung.

Die PIERER Mobility Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 17,10EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.