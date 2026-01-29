    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNemetschek AktievorwärtsNachrichten zu Nemetschek
    Nemetschek Group übertrifft Umsatzprognosen: Rekordwachstum 2025!

    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Die Nemetschek Group hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem bemerkenswerten Umsatzwachstum abgeschlossen und dabei die bereits angehobenen Prognosen sowohl für den Umsatz als auch für die Profitabilität deutlich übertroffen. Laut vorläufigen, nicht geprüften Zahlen stieg der Konzernumsatz währungsbereinigt um 22,6 % auf 1.191,2 Millionen Euro, was erstmals die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro überschreitet. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem der Umsatz bei 995,6 Millionen Euro lag, stellt dies einen signifikanten Anstieg dar. Der Umsatzwachstumsbereich lag leicht über dem im Juli 2025 angepassten Prognosekorridor von 20 % bis 22 %.

    Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wuchs währungsbereinigt um 28,9 % auf 371,1 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 31,2 % entspricht – ein Anstieg von 30,2 % im Vorjahr. Diese positive Entwicklung wurde durch eine starke operative Performance, insbesondere im Build-Segment, unterstützt. Im vierten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen eine EBITDA-Marge von 32,9 %.

    CEO Yves Padrines äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Er betonte, dass die Nemetschek Group ihre strategische und operative Stärke erneut unter Beweis gestellt habe und dass die fortschreitende Digitalisierung sowie der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Bauwirtschaft erhebliche Wachstumspotenziale bieten. Die Akquisition von GoCanvas trug ebenfalls zur Umsatzsteigerung bei.

    Für das Jahr 2026 zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich und erwartet weiteres starkes, nachhaltiges und profitables Wachstum. Die detaillierten und geprüften Abschlusszahlen für 2025 sowie die Prognose für 2026 werden am 19. März 2026 veröffentlicht.

    Die Nemetschek Group, die 1963 gegründet wurde und heute über 4.000 Mitarbeiter beschäftigt, ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die digitale Transformation in der Bau- und Medienbranche. Ihre Produkte decken den gesamten Lebenszyklus von Bauprojekten ab und fördern die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Branche. Mit über sieben Millionen Nutzern weltweit ist das Unternehmen gut positioniert, um von den aktuellen Trends in der Bauwirtschaft zu profitieren.



    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,90 % und einem Kurs von 78,85EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
