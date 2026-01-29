Intel Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 29.01.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von +11,04 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,39 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Intel Aktie. Nach einem Plus von +3,39 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 48,78$, mit einem Plus von +11,04 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Intel über einen Zuwachs von +17,74 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -11,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,79 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Intel einen Anstieg von +30,27 %.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,16 % 1 Monat +35,79 % 3 Monate +17,74 % 1 Jahr +145,64 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Intel Aktie, die trotz eines Anstiegs von 20% in den letzten Wochen von hohen Verlusten und negativen Prognosen geprägt ist. Anleger sind besorgt über die überbewerteten fundamentalen Werte und die politische Dimension der Chipindustrie, die den Kursverlauf erratisch macht. Während einige optimistisch bleiben, erwarten andere eine Korrektur, was zu gespaltenen Meinungen über die zukünftige Entwicklung führt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 194,71 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, NVIDIA und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,28 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +1,59 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -0,22 %. Broadcom legt um +0,14 % zu

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.