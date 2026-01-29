ABB kündigt Rekord-Aktienrückkauf und starke Quartalszahlen an!

Zusätzlich hat der Verwaltungsrat ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 2,0 Milliarden US-Dollar genehmigt, das voraussichtlich Anfang Februar 2026 beginnen wird und bis zum 27. Januar 2027 laufen soll. Im Rahmen dieses Programms beabsichtigt ABB, bis zu 5 Millionen Aktien zu erwerben, die hauptsächlich für Mitarbeiteraktienpläne verwendet werden sollen. Die Käufe werden zum Marktpreis an der SIX Swiss Exchange durchgeführt.

ABB Ltd hat am 29. Januar 2026 den Abschluss seines Aktienrückkaufprogramms bekannt gegeben, das im Februar 2025 gestartet wurde. Im Rahmen dieses Programms wurden insgesamt 20.744.831 Aktien, was 1,11 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht, für etwa 1,3 Milliarden US-Dollar zurückgekauft. Der Verwaltungsrat plant, diese zurückgekauften Aktien zu vernichten, um das Kapital zu reduzieren.

Im Zusammenhang mit den finanziellen Ergebnissen für das vierte Quartal 2025 berichtete ABB von einem starken Auftragseingang von 10,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 9,1 Milliarden US-Dollar. Das operative EBITA verbesserte sich um 19 Prozent auf 1.588 Millionen US-Dollar, während die EBITA-Marge auf 17,6 Prozent anstieg. Der unverwässerte Gewinn je Aktie betrug 0,70 US-Dollar, was einem Anstieg von 30 Prozent entspricht.

Für das Gesamtjahr 2025 verzeichnete ABB einen Auftragseingang von 36,8 Milliarden US-Dollar (+17 Prozent) und einen Umsatz von 33,2 Milliarden US-Dollar (+9 Prozent). Der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit betrug 5,469 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 17 Prozent entspricht. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) lag bei 25,3 Prozent.

CEO Morten Wierod äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und hob die starke Marktposition von ABB in Bereichen wie Elektrifizierung und Automation hervor. Er betonte, dass das Unternehmen von langfristigen Trends profitiert und die finanziellen Ziele für 2026 aktualisiert wurden, um ein starkes Wachstum und eine höhere Profitabilität anzustreben.

Für das erste Quartal 2026 erwartet ABB ein vergleichbares Umsatzwachstum von 7-10 Prozent und eine leichte Erhöhung der EBITA-Marge im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen bleibt zuversichtlich, dass es auch im Jahr 2026 Rekordergebnisse erzielen wird.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 66,68EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:10 Uhr) gehandelt.