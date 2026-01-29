    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Microsoft - Aktie im Fokus - 29.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Microsoft Aktie bisher um +0,22 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Microsoft Aktie.

    Foto: Mark Lennihan - dpa

    Microsoft ist ein globaler Technologieriese, der Software, Cloud-Dienste und Hardware anbietet. Es ist führend in den Bereichen Betriebssysteme und Cloud-Computing. Hauptkonkurrenten sind Apple, Google und Amazon. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die nahtlose Integration von Software und Cloud-Diensten.

    Microsoft Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 29.01.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Microsoft Aktie. Mit einer Performance von +0,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,19 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microsoft Aktie. Nach einem Plus von +2,19 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 481,63$. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Microsoft in den letzten drei Monaten Verluste von -17,44 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Microsoft Aktie damit um +0,23 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,45 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Microsoft auf -7,63 %.

    Microsoft Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,23 %
    1 Monat -7,45 %
    3 Monate -17,44 %
    1 Jahr +0,85 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microsofts Quartalszahlen: überwiegend starke Kennzahlen und Cloud‑Wachstum von etwa 38–40%, aber Marktreaktion wegen gestiegener Investitionen (+66%) und After‑Hours‑Kursrückgang bis rund −4%. Diskussionen zu Bewertung (KGV aktuell ~32, historisch 26–38), AI‑Investitionen versus Rendite, sowie positive Auftrags-/Partnerschaftsnews (Pentagon, Mercedes/F1) und Wettbewerbssorgen gegenüber Nvidia.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microsoft eingestellt.

    Informationen zur Microsoft Aktie

    Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,85 Bil. € wert.

    Rekordinvestitionen in KI drücken Microsoft nach Quartalszahlen ins Minus


    Microsoft hat seine Quartalszahlen veröffentlicht und die Aktie fällt, da hohe KI-Investitionen auf ein schwächeres Cloud-Wachstum treffen.

    Leichte Gewinne - Meta nachbörslich stark nach Ausblick


    Nach zwei schwächeren Tagen dürfte der Dax am Donnerstag zunächst wieder etwas zulegen. Die Anleger in Europa lassen sich wohl ein Stück weit von der starken nachbörslichen Kursreaktion auf den Ausblick des US-Internetkonzerns Meta inspirieren. …

    Ein einziges Haar in der Suppe


    Die Microsoft-Aktie konnte in den letzten fünf Handelstagen um fast +9% zulegen. Doch im nachbörslichen Handel ging es am Mittwoch um rund -4% nach unten. Waren der Börse die Quartalszahlen nicht gut genug und sollten Anleger nun einsteigen? Hervorragend, aber nicht hervorragend genug Wie so häufig bei Technologiekonzernen lieferte Microsoft hervorragende Zahlen, die der Börse […] The post Microsoft-Aktie: Ein einziges Haar in der Suppe first appeared on sharedeals.de.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,68 %. Apple notiert im Minus, mit -0,71 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,44 %. IBM legt um +0,10 % zu Oracle notiert im Minus, mit -1,20 %.

    Microsoft Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microsoft

    -6,06 %
    -0,84 %
    -7,80 %
    -18,88 %
    -11,22 %
    +67,33 %
    +94,90 %
    +665,04 %
    +1.570,48 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
