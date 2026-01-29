Bullenpower: Goldpreis springt auf 5.566,04 USD

Bullen dominieren den Handel: Gold legtzu und notiert bei 5.566,04. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.837,23USD. Heute, bei 5.566,04USD, wäre daraus ein Vermögen von 30.295,9USD geworden – ein Plus von +202,96 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend optimistisch, da die Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen um über 5% gestiegen ist. Anleger erwarten weitere Gewinne, sind jedoch besorgt über mögliche Rückschläge durch geopolitische Ereignisse, insbesondere im Iran. Technische Analysen deuten auf mögliche neue Höchststände hin, was das Sentiment zusätzlich stärkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.