Buy-Trigger im Test

Die jüngste Kursentwicklung weckt die Hoffnung, dass Anleger wieder verstärkt Vertrauen fassen und eine nachhaltige Trendwende möglich wird. Nun wird sich zeigen, ob die Käufer den nächsten Schritt gehen können.

Seit März 2025 war die Beiersdorf-Aktie gefallen, konnte diesen Abwärtstrend jedoch stoppen. In den vergangenen Wochen pendelte der Kurs in einer engen Spanne und bildete dabei möglicherweise einen stabilen Boden im Bereich um 87 Euro.

Aktuell nähert sich die Aktie einer wichtigen Kursmarke bei 96,45 Euro. Gelingt es, dieses Niveau klar zu überwinden, könnte dies den Start einer neuen Aufwärtsbewegung markieren. In diesem Fall wären zunächst Kursanstiege in Richtung etwa 104,00 Euro möglich, später auch bis rund 106,00 Euro.

Risiken bleiben überschaubar

Für vorsichtige Anleger bietet sich die Möglichkeit, erste kleinere Positionen bereits jetzt einzugehen. Gleichzeitig sollten mögliche Rückschläge im Blick behalten werden.

Sollte der Kurs jedoch unter die Marke von 95,00 Euro fallen, würde sich das Bild wieder eintrüben. In diesem Fall könnten erneute Rückgänge in Richtung 92,00 Euro oder sogar unter 90,00 Euro folgen.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Market-Buy-Order : 97,56 Euro

Kursziele : 104,00/106,15 Euro

Verlustbegrenzung : unter 95,00 Euro

Renditechance via DU68KU : 140 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Beiersdorf AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU68KU Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,44 - 0,54 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 93,1482 Euro Basiswert: Beiersdorf AG KO-Schwelle: 93,1482 Euro akt. Kurs Basiswert: 97,56 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 106,15 Euro Hebel: 18,06 Kurschance: + 140 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU2RC5 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,48 - 0,58 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 102,2404 Euro Basiswert: Beiersdorf AG KO-Schwelle: 102,2404 Euro akt. Kurs Basiswert: 97,56 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 16,80 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.