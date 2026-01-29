DHL an wichtiger Hürde

Gleichzeitig mehren sich Anzeichen dafür, dass sich kurzfristig eine Gegenbewegung nach unten entwickeln könnte. Anleger, die weiter steigende Kurse erwarten, sollten die aktuelle Situation daher aufmerksam beobachten.

Ein wichtiges Kursziel bei 47,00 Euro wurde nach dem Ausbruch über 42,44 Euro bereits erreicht. Aktuell bewegt sich die Aktie jedoch nahe ihrer bisherigen Jahreshochs, wo sich eine mögliche Trendwende abzeichnet.

Sollte der Kurs unter 45,65 Euro fallen, könnten vorübergehende Rückgänge einsetzen. In diesem Fall wären niedrigere Kursbereiche um 42,44 Euro ein realistisches Ziel. Dort könnte sich später erneut eine interessante Einstiegsgelegenheit ergeben, falls sich der Kurs stabilisiert.

Aufwärtspotenzial bleibt mittelfristig bestehen

Nach einer möglichen Korrektur könnten sich für Anleger wieder Chancen auf der Oberseite ergeben. Gelingt es der Aktie, neuen Schwung zu entwickeln, wäre langfristig auch ein Anstieg in Richtung 50,00 Euro denkbar.

Sollte der Kurs allerdings schon vorher über das bisherige Jahreshoch von 48,53 Euro ausbrechen, würde dieses Ziel schneller in den Fokus rücken. Insgesamt bleibt die Aktie damit spannend – kurzfristig jedoch mit erhöhtem Rückschlagrisiko.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Buy-Limit-Order : prüfen bei 42,44 Euro

Kursziele : 47,03/50,00 Euro

Verlustbegrenzung : unter 41,00 Euro

Renditechance via DU5CRH : 50 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

DHL/Dt. Post AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5CRH Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,66 - 0,71 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 39,9037 Euro Basiswert: DHL/Dt. Post AG KO-Schwelle: 39,9037 Euro akt. Kurs Basiswert: 46,40 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 50,00 Euro Hebel: 6,55 Kurschance: + 50 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5XKV Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,69 - 0,74 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 53,2136 Euro Basiswert: DHL/Dt. Post AG KO-Schwelle: 53,2136 Euro akt. Kurs Basiswert: 46,40 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,26 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.