DAX im kurzzeitigen Downtrend

Derzeit gelingt es dem DAX nicht, die wichtige Marke von 25.000 Punkten zurückzuerobern. Stattdessen scheiterte der Index zuletzt an einem kurzfristigen Abwärtstrend und bewegt sich weiterhin in einem neutralen Bereich ohne klaren Trend.

Während Edelmetalle wie Gold und Silber zuletzt weiter zulegen konnten, zeigt sich der Aktienmarkt deutlich zurückhaltender. Beim DAX haben sich in den vergangenen Stunden mehrere Unsicherheitsfaktoren aufgebaut, die einen nachhaltigen Ausbruch nach oben bislang verhindert haben.

Ein Anstieg über 25.000 Punkte wäre jedoch notwendig, um weiteres kurzfristiges Aufwärtspotenzial freizusetzen. In diesem Fall könnte der Index zunächst bis in den Bereich um 25.198 Punkte steigen.

Rückschläge bleiben möglich

Bleibt der Ausbruch nach oben aus, drohen erneut Kursrückgänge. In diesem Szenario könnte es zu einer stärkeren Verkaufswelle kommen, die den DAX in Richtung etwa 23.968 Punkte drücken würde. Sollte der Index sogar frühzeitig unter 24.480 Punkte fallen, würde dieses Abwärtsziel schneller in den Fokus rücken.

Für eine deutlich positive Trendwende wäre hingegen ein nachhaltiger Anstieg über die Marke von 25.500 Punkten erforderlich. Erst dann würden neue Höchststände in Richtung 26.000 Punkte realistischer werden.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.822 Punkten

DAX sichtlich erleichtert - zweite Korrekturwelle möglich!

VDAX wieder im Normbereich

Tagesanalyse: RSI: um 52 - Neutral MACD: 141 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Fear& Greed Index bei 64 auf "Greed" Anlaufmarken nach oben bei 24.870 / 24.940 / 25.070 und 25.197 Punkten, nach unten bei 24.480 / 24.328 / 24.153 und 23.968 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX im Stabilisierungsmodus VDAX-New Angstlevel deutlich gestiegen VDAX-New der Deutschen Börse (27. Januar 2026): Bei 16,77% (steigend) (Vortag: 18,71%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 4. Stop-Buy-Position bei 24.770 Punkten, Stopp bei 24.450 Punkten. Kursziel bei 25.197 Punkten - aktiv - STOPP hochziehen! 1. Stopp-Sell-Position bei 25.200 Punkten eröffnen, Stopp bei 25.350 Punkten. Kursziel bei 24.000 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6W4R Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,13 - 8,14 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.040,65 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.040,65 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.822,80 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 30,53 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8LPW Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,97 - 9,98 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.829,54 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.829,54 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.822,80 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 24,86 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

