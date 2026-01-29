    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    Silber explodiert plus +2,14 % auf 119,09 USD

    Bullen treiben Silber nach oben: Kurs +2,14 % bei 119,09 USD.

    Silber explodiert plus +2,14 % auf 119,09 USD
    Foto:
    Der Silberpreis zieht deutlich an und legt um +2,14 % auf 119,09USD zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +28,21 %
    1 Monat +52,48 %
    3 Monate +153,50 %
    1 Jahr +297,43 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 14,08500USD. Heute notiert Silber bei 119,09USD. Ihr Einsatz wäre nun 84.553,1USD wert – ein Zuwachs von +745,53 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige vor einer möglichen Korrektur warnen, die durch die steigende Medienaufmerksamkeit ausgelöst werden könnte, bleibt der Großteil optimistisch und sieht Silber als vielversprechende Investition. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine starke Zunahme, was das Interesse an Silber weiter anheizt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

    Informationen zu Silber

    Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

    +1,76 %
    +28,21 %
    +52,48 %
    +153,50 %
    +297,43 %
    +407,20 %
    +357,18 %
    +745,53 %
    +627,78 %
    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1



