Dividende deutlich erhöht
Rekordgewinn: Deutsche Bank pulverisiert Erwartungen
Die Deutsche Bank liefert für 2025 das beste Ergebnis seit fast zwei Jahrzehnten ab. Nun soll die Dividende um fast 50 Prozent erhöht werden.
- Deutsche Bank erzielt 2025 Nettogewinn von 6,12 Mrd.
- Dividende steigt um 47,1 % auf 1,00 Euro je Aktie.
- Geldwäscheverdacht trübt Stimmung trotz Rekordzahlen.
- Report: Vorsicht, geheim!
Christian Sewing hat Wort gehalten. Nach Jahren der Skepsis seitens der Analysten hat die Deutsche Bank das Geschäftsjahr 2025 mit einem Paukenschlag abgeschlossen: Ein Nettogewinn von 6,12 Milliarden Euro markiert das profitabelste Jahr seit 2007. Damit hat das Institut seinen Gewinn gegenüber dem Vorjahr (2,7 Milliarden Euro) mehr als verdoppelt und die Markterwartungen deutlich übertroffen.
Zum sechsten Mal in Folge schreibt die Bank schwarze Zahlen und erreicht damit ein entscheidendes Etappenziel. Die Rendite auf das materielle Kernkapital stieg auf über 10 Prozent – ein Ziel, das Sewing bereits 2022 ausgerufen hatte. "Wir haben alle Finanzziele für 2025 erreicht", erklärte ein sichtlich zufriedener Bankchef am Donnerstag.
Besonders das vierte Quartal überraschte positiv: Mit einem Nettogewinn von 1,3 Milliarden Euro (Vorjahr: 106 Millionen Euro) und starken Erträgen im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und Währungen (plus 6 Prozent auf 2 Milliarden Euro) konnte die Bank den Gegenwind durch die Normalisierung der Zinsen abfedern.
Geldregen für Aktionäre
Anleger können sich über eine deutliche Erhöhung der Ausschüttungen freuen:
- Dividende: Die Ausschüttung steigt um 47,1 Prozent auf 1,00 Euro je Aktie (nach 68 Cent im Vorjahr).
- Aktienrückkäufe: Die Bank erhielt grünes Licht für weitere Rückkäufe im Volumen von 1,0 Milliarde Euro.
- Zukunftsausblick: Ab diesem Jahr plant Sewing, rund 60 Prozent der Nettogewinne an die Anteilseigner zurückzugeben.
Strategische Neuausrichtung: Klasse statt Masse
Um das nächste ambitionierte Ziel – eine Eigenkapitalrendite von über 13 Prozent bis 2028 – zu erreichen, strafft Sewing das Portfolio. Weniger lukrative Geschäfte in der privaten Baufinanzierung und Konsumentenfinanzierung in Deutschland werden zurückgefahren. Stattdessen setzt die Bank auf margenstärkere wertpapierbesicherte Darlehen und eine Optimierung der Handelsfinanzierung.
Schatten der Vergangenheit: BKA-Razzia trübt die Stimmung
Trotz der Rekordzahlen bleibt die Deutsche Bank ihre eigene größte Baustelle. Nur einen Tag vor der Bilanzpressekonferenz durchsuchten Beamte des Bundeskriminalamts die Zentrale in Frankfurt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Geldwäsche im Zusammenhang mit Geschäften zwischen 2013 und 2018, die dem russischen Oligarchen Roman Abramowitsch zugeordnet werden. Es steht der Vorwurf im Raum, Verdachtsmeldungen seien zu spät eingereicht worden.
Fazit für Anleger
Die Aktie entwickelte sich zuletzt besser als der europäische Bankenindex (Stoxx 600 Banks) und notiert nun fast auf Buchwert – ein Meilenstein für die Bewertung. Während Konkurrenten wie die Commerzbank oder UBS bei der Bewertung noch die Nase vorn haben, hat die Deutsche Bank bewiesen, dass sie operativ wieder in der Champions League spielt. Die juristischen Altlasten bleiben jedoch das "Damoklesschwert", das eine vollständige Neubewertung an der Börse weiterhin bremsen könnte.
Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion