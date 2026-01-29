    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSecunet Security Networks AktievorwärtsNachrichten zu Secunet Security Networks
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Secunet steigert Umsatz und operativen Gewinn

    Für Sie zusammengefasst
    • Secunet steigert Umsatz 2025 um 13% auf 459 Mio. €
    • Operatives Ergebnis (EBIT) wächst um 20% auf 51,7 Mio. €
    • Prognose 2026: Umsatz 460-500 Mio. €, EBIT 53-58 Mio. €
    Secunet steigert Umsatz und operativen Gewinn
    Foto: adobe.stock.com

    ESSEN (dpa-AFX) - Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks hat den Umsatz und operativen Gewinn 2025 deutliche gesteigert und die Prognosen übertroffen. Das Unternehmen profitierte dabei vor allem von Aufträgen aus dem öffentlichen Sektor. Für 2026 erwartet das Management weiteres Wachstum. Der Umsatz stieg auf Basis vorläufiger Zahlen um 13 Prozent auf rund 459 Millionen Euro, wie das im Sdax notierte Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte überproportional um ein Fünftel auf 51,7 Millionen Euro zu. Die Aktie reagierte vorbörslich mit einem deutlichen Anstieg auf die Geschäftszahlen.

    Der Auftragseingang erhöht sich um ein Viertel auf rund 532 Millionen Euro. Stärkster Treiber war vor allem das vierte Quartal. Für 2026 erwartet das Management um Konzernchef Marc-Julian Siewert einen Umsatz von 460 bis 500 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis von 53 bis 58 Millionen Euro.

    Der vollständige Geschäftsbericht 2025 soll am 30. März veröffentlicht werden./err/stk

    Secunet Security Networks

    -1,40 %
    +13,96 %
    +26,98 %
    +12,93 %
    +84,48 %
    -6,35 %
    -23,30 %
    +843,35 %
    +888,32 %
    ISIN:DE0007276503WKN:727650

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,26 % und einem Kurs von 221,5 auf Tradegate (29. Januar 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um +13,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von Secunet Security Networks bezifferte sich zuletzt auf 1,39 Mrd..

    Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 233,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 231,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 236,00EUR was eine Bandbreite von +9,22 %/+11,58 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Secunet Security Networks - 727650 - DE0007276503

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Secunet Security Networks. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Secunet steigert Umsatz und operativen Gewinn Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks hat den Umsatz und operativen Gewinn 2025 deutliche gesteigert und die Prognosen übertroffen. Das Unternehmen profitierte dabei vor allem von Aufträgen aus dem öffentlichen Sektor. Für 2026 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     