Secunet steigert Umsatz und operativen Gewinn

[Essen, 30. September 2025] Unternehmen und Behörden mit hohen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen können künftig Künstliche Intelligenz (KI) schnell produktiv einsetzen – ohne langwierige Proof-of-Concepts, aber mit voller Rechtssicherheit. Dies ermöglicht eine Kooperation zwischen secunet, HPE und NVIDIA. Durch die Integration der Sicherheitskomponenten der SINA Cloud ist auch ein mandantenfähiger Betrieb möglich. Präsentiert wird die Lösung auf der Smart Country Convention in Berlin. secunet ist dort vom 30.9. bis zum 2.10. im hub27 an Stand 204 vertreten.

Grundlage der gemeinsamen Lösung ist HPE Private Cloud AI, ein schlüsselfertiges Komplettsystem für KI-Anwendungen, das von HPE und NVIDIA gemeinsam entwickelt wurde, um eine schnelle und einfache Bereitstellung von privaten KI-Anwendungen zu ermöglichen. Das Marktforschungsinstitut IDC hat HPE Private Cloud AI jüngst als „Leader“ in ihrer Analyse des Marktes für private KI-Systeme eingestuft. Das System wird vollintegriert und vorkonfiguriert geliefert und kann in kürzester Zeit in Betrieb genommen werden. HPE Private Cloud Al wurde mit dem Security Layer der SINA Cloud integriert. Zusätzlich bieten Automatisierung, Self-Services und Betriebsunterstützung durch sicherheitsüberprüftes Personal in Deutschland ein performantes Cloud-Erlebnis. Installiert wird die Air-gapped-Lösung entweder On-Premises beim Kunden oder in Colocation-Rechenzentren. So behalten Kunden die vollständige Kontrolle über sensible Daten.

„Gemeinsam mit zwei starken Akteuren im Bereich KI lösen wir eine Herausforderung, welche aktuell viele Verwaltungen und geheimschutzbetreute Unternehmen beschäftigt“, sagt Marc-Julian Siewert, CEO von secunet. „Diese Organisationen wollen KI-Anwendungen nutzen, setzten entsprechende Projekte auf, bleiben jedoch oft in der Proof-of-Concept-Phase stecken – und zwar nicht zuletzt aufgrund aufwändiger Compliance-Evaluierungen. Indem wir die Kompetenzen der drei Partnerunternehmen bündeln, können wir eine Lösung anbieten, die unsere Kunden innerhalb kürzester Zeit aus der Sackgasse führt. Die Kernkompetenz von secunet ist unsere jahrzehntelange Erfahrung in der IT-Hochsicherheit, und ich freue mich, dass wir sie in diese innovative Lösung einbringen können.“

KI-Projekte schneller in den Einsatz

Die KI-Lösung ist mandantenfähig, d. h. sie bietet eine strikte Trennung zwischen Einheiten wie Abteilungen, Teams oder Projekten. So bleiben sensible Daten jederzeit geschützt, und die KI kann ausschließlich auf die Inhalte zugreifen, die dafür vorgesehen sind. Compliance-Anforderungen, etwa auch im Hinblick auf IT-Grundschutz, werden erfüllt. Zudem ist die Plattform vollständig vorkonfiguriert und wird bereits mit Software und KI-Modellen geliefert, so dass die Kunden nicht bei Null anfangen müssen, sondern ab dem ersten Tag produktiv damit arbeiten können. Noch dazu ist sie flexibel skalierbar und passt sich veränderten Rahmenbedingungen problemlos an.

Verwaltungen können HPE Private Cloud mit integriertem Security Layer der SINA Cloud über bestehende HPE-Rahmenverträge erwerben. Dazugehörige Dienstleistungen werden von sicherheitsüberprüften HPE-Mitarbeitern aus Deutschland erbracht. Die Service-Leistungen umfassen Installation und Integration, operativen Support und auf Wunsch auch den Betrieb des kompletten Systems als Managed Service im Rechenzentrum des Kunden oder in einem Colocation-Rechenzentrum.

Mehr Informationen: https://www.secunet.com/loesungen/private-cloud-ai





Pressekontakt

Patrick Franitza

Pressesprecher

secunet Security Networks AG

Kurfürstenstraße 58

45138 Essen/Germany

Tel.: +49 201 5454-1234

E-Mail: presse@ .com

http://www.secunet.com









secunet – Schutz für digitale Infrastrukturen

secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt – wie z. B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.

Über 1000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet und erzielte 2024 einen Umsatz von rund 406 Mio. Euro.

secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com.

secunet Presseseite

secunet Security Networks AG

Kurfürstenstraße 58

45138 Essen, Germany





Amtsgericht Essen HRB 13615





Vorstand:

Marc-Julian Siewert (Vors.)

Torsten Henn

Dr. Kai Martius

Jessica Nospers





Aufsichtsratsvorsitzender:

Dr. Ralf Wintergerst

Attachments

Bild: https://cache.pressmailing.net/thumbnail/small/29b6a3b8-c924-4258-8034-52e1e4de14a8/secunet_HPE_NVIDIA.jpg V.l.n.r.: Marc-Julian Siewert (secunet), Marc Fischer (HPE), Michael Frings (NVIDIA). Foto (c) secunet secunet_HPE_NVIDIA.jpg



