EMP Metals stellt Antrag auf Genehmigung der Bohrung eines Brackwasserbrunnens

Vancouver, British Columbia, 29. Januar 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) („EMP Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erforderlichen Genehmigungsanträge beim Ministerium für Energie und Ressourcen von Saskatchewan für die Wiederinbetriebnahme und Erprobung eines Brackwasserbrunnens eingereicht hat. Die Genehmigung für die Analyse des Grundwassers wurde bereits von der Water Security Agency genehmigt und erteilt.

Der Brunnen zur Erprobung von Brackwasser befindet sich in unmittelbarer Nähe des Standorts der Demonstrationsanlage für das Projekt Aurora im Gebiet Viewfield im Südosten von Saskatchewan. Die Erprobung des bestehenden Brunnens ist ein wichtiger und kosteneffizienter Schritt, um zusätzliche Brackwasserquellen mit niedrigem Salzgehalt zu identifizieren und so die Arbeiten in Richtung kommerzielle Produktion weiter voranzutreiben. Der Brunnen wird auch als Quelle für Brackwasser dienen, das für die Demonstrationsanlage des Projekts Aurora in Prozesswasser umgewandelt wird.

Paul Schubach, COO von EMP Metals, kommentierte: „Im Rahmen der Weiterentwicklung des Projekts Aurora werden wir eine Brackwasserquelle nutzen, um sauberes Prozesswasser zu erzeugen, das nicht mit traditionellen Süßwasserquellen für Bewässerung, Landwirtschaft oder Trinkwasser konkurriert. Wir treiben zahlreiche Genehmigungsanträge für das Projekt Aurora voran und sind sehr zufrieden mit der Unterstützung, die wir von der Regierung von Saskatchewan, den ländlichen Gemeinden und den Kommunen, in denen wir tätig sind, erhalten.“

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Genehmigungen in naher Zukunft erteilt werden, und wird weitere Informationen bereitstellen, sobald die Genehmigungen vorliegen.

Wie bereits berichtet, ist das Projekt Aurora eine Zusammenarbeit zwischen Saltworks Technologies Inc. („Saltworks“) und EMP Metals, die darauf abzielt, Innovationen anzuwenden, Kosten zu senken und Risiken im Zusammenhang mit der Lithiumsolegewinnung und Raffinationstechnologie zu managen. Die direkt an den Bohrlochkopf angeschlossene Demonstrationsanlage wird rohe Lithiumsole zu gereinigtem und konzentriertem Lithiumchlorid („CLC“) verarbeiten. Das CLC wird dann zu der bereits bestehenden Umwandlungsanlage von Saltworks in Richmond, British Columbia, transportiert und dort kontinuierlich in Lithiumchemikalien umgewandelt.