    ABB macht Sprung im Schlussquartal - Starker Auftragseingang stimmt positiv

    Für Sie zusammengefasst
    • ABB wächst im Q4 2025, Auftragseingang über 10 Mrd.
    • EBITA-Marge steigt auf 17,6%, Reingewinn +29%.
    • Aktienrückkaufprogramm bis 2027, Dividende erhöht.
    ZÜRICH (dpa-AFX) - Das Technologieunternehmen ABB ist im Schlussquartal 2025 deutlich gewachsen und hat dabei die Profitabilität gesteigert. Beim Auftragseingang knackten die Schweizer in dem Jahresviertel erstmals die Marke von 10 Milliarden US-Dollar (8,3 Mrd Euro). Beflügelt wurde der Elektrokonzern dabei auch von Großaufträgen. Konzernchef Morten Wierod sprach am Donnerstag von einem "Meilenstein", der erreicht worden sei. Auch für das neu angelaufene Jahr zeigt sich das Management positiv gestimmt. Zudem kündigte der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2,0 Milliarden Dollar an, das bis zum 27. Januar 2027 laufen soll. Der angekündigte Robotics-Verkauf verzögert sich derweil - ABB erwartet nun einen Abschluss bis Ende 2026.

    Wie das auf Elektrifizierung, Automation und Antriebstechnik spezialisierte Unternehmen weiter mitteilte, legte der vergleichbare Umsatz in den drei Monaten Oktober bis Dezember im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent auf 9,05 Milliarden Dollar zu. Der Auftragseingang erhöhte sich auf vergleichbarer Basis um 32 Prozent auf 10,32 Milliarden Dollar.

    Dies führte auch zu einer höheren Profitabilität. Die operative Marge (EBITA-Marge) kletterte von zuvor 16,6 auf zuletzt 17,6 Prozent. Der von Sonderfaktoren beeinflusste Reingewinn nahm um 29 Prozent auf 1,27 Milliarden Dollar zu. Die Zahlen sind um den angekündigten Verkauf der Robotics-Sparte bereinigt.

    Im Gesamtjahr lag der Überschuss mit 4,73 Milliarden Dollar um ein Fünftel über dem Vorjahreswert. Die Dividende soll um auf 0,94 von 0,90 Franken erhöht werden. Mit den Zahlen hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten durch die Bank übertroffen, besonders deutlich beim Auftragseingang.

    Für das laufende erste Quartal erwartet ABB ein Wachstum des vergleichbaren Umsatzes von 7 bis 10 Prozent, die Marge sollte sich erhöhen. Im Gesamtjahr wird ein Wachstum von 6 bis 9 Prozent erwartet sowie eine leicht höhere Marge./rw/AWP/tav/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ABB Aktie

    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 66,68 auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABB Aktie um +3,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von ABB bezifferte sich zuletzt auf 122,95 Mrd..

    ABB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,89CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 60,00CHF was eine Bandbreite von -31,01 %/-10,02 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
