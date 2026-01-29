AKTIE IM FOKUS
SAP nach Zahlen erneut unter Druck - Cloud-Bestand enttäuscht
- SAP-Aktien fallen auf fast 188 Euro, Jahrestief nah.
- Cloud-Auftragsbestand enttäuscht, Erwartungen verfehlt.
- Aktien seit Februar 2025 um ein Drittel gefallen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SAP nähern sich Donnerstagmorgen nach dem Geschäftsbericht wieder ihrem Jahrestief. Auf der Handelsplattform Tradegate sanken die Papiere der Walldorfer auf fast 188 Euro und lagen damit gut 4 Prozent unter ihrem Xetra-Schluss vom Vortag.
Analysten wie Börsianer stören sich am Auftragsbestand in der Cloud - dem Current Cloud Backlog (CCB). Er verfehlte die Erwartungen trotz eines deutlichen Anstiegs. Analyst Mohammed Moawalla von Goldman Sachs rechnet allerdings nur mit sehr moderat sinkenden Umsatzerwartungen für 2026. Am Ergebniskonsens für die Walldorfer dürfte sich kaum etwas ändern.
Schwer einzuschätzen ist die Kursreaktion auch wegen der immensen Kursschwäche der Aktien seit Februar 2025. Damals hatten sie bei gut 283 Euro den bisherigen Rekord erreicht und sind bis dato um gut ein Drittel gefallen. Der Dax eilte derweil von Rekord zu Rekord und legte gut 14 Prozent zu. Der europäische Technologie-Branchenindex schaffte es immerhin auf ein Hoch seit dem Jahr 2000./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,95 % und einem Kurs von 187,8 auf Tradegate (29. Januar 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -11,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,83 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 214,60 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +51,28 %/+79,29 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
Meine Position in SAP ist nach wie vor aktiv.
Und wenn beides ginge?! Verlangsamtes Wachstum und Umsatz und Gewinnanstieg?
SAP steht vor den Zahlen die am Donnerstag erwartet werden. Kurz vorher machen einige Analysten schlechte Luft und senken ihre Kursziele für SAP, sie erwarten ein verlangsamtes Wachstum vor allem in den USA und Schwierigkeiten im Cloudbereich. Auf der anderen Seite erwarten andere Analysten einen Umsatz- und Gewinnanstieg.
Wer richtig liegt wird spätestens am Donnerstag feststehen. Meine Erwartungen an den Kurs könnt ihr in den Bildern sehen. Ich gehe von einer fortgeführten Korrektur innerhalb der Welle C aus, die diesen unter das 618er Fibonacci tragen wird, bis in den Bereich der 150€-120€. Bis hierhin gibt es natürlich noch starke Unterstützungen zu durchbrechen die sich im Bereich 180€ und 160€ befinden.
Bereits vor etwa 5 Monaten ging ich von einer fortlaufenden Korrektur bis mindestens in den Bereich der 180€-160€ aus. Wie gewohnt werde ich die ersten Käufe im Bereich des 618er Fibonacci bei 160€-150€ im Musterdepot ausführen, um eine erste Position aufzubauen und dann ggf. verbilligen im Bereich der Unterkante der Zielzone bei 120€.
Sollten die Zahlen von SAP überraschend gut sein, besteht durchaus die realistische Möglichkeit eine Trendwende und dem Ende der C.
Wie immer bleibt es jedem selbst überlassen was er tut und lässt, ich teile bloß wie ich an die Sache rangehe.