    AKTIE IM FOKUS

    SAP nach Zahlen erneut unter Druck - Cloud-Bestand enttäuscht

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP-Aktien fallen auf fast 188 Euro, Jahrestief nah.
    • Cloud-Auftragsbestand enttäuscht, Erwartungen verfehlt.
    • Aktien seit Februar 2025 um ein Drittel gefallen.
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SAP nähern sich Donnerstagmorgen nach dem Geschäftsbericht wieder ihrem Jahrestief. Auf der Handelsplattform Tradegate sanken die Papiere der Walldorfer auf fast 188 Euro und lagen damit gut 4 Prozent unter ihrem Xetra-Schluss vom Vortag.

    Analysten wie Börsianer stören sich am Auftragsbestand in der Cloud - dem Current Cloud Backlog (CCB). Er verfehlte die Erwartungen trotz eines deutlichen Anstiegs. Analyst Mohammed Moawalla von Goldman Sachs rechnet allerdings nur mit sehr moderat sinkenden Umsatzerwartungen für 2026. Am Ergebniskonsens für die Walldorfer dürfte sich kaum etwas ändern.

    Schwer einzuschätzen ist die Kursreaktion auch wegen der immensen Kursschwäche der Aktien seit Februar 2025. Damals hatten sie bei gut 283 Euro den bisherigen Rekord erreicht und sind bis dato um gut ein Drittel gefallen. Der Dax eilte derweil von Rekord zu Rekord und legte gut 14 Prozent zu. Der europäische Technologie-Branchenindex schaffte es immerhin auf ein Hoch seit dem Jahr 2000./ag/mis

    SAP

    -9,66 %
    -11,14 %
    -16,83 %
    -26,05 %
    -34,42 %
    +85,30 %
    +77,79 %
    +168,15 %
    +1.115.400,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,95 % und einem Kurs von 187,8 auf Tradegate (29. Januar 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -11,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 214,60 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +51,28 %/+79,29 % bedeutet.




    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, wie SAPs Cloud‑Transformation (ECC→S/4HANA) Umsatz, Gewinn und Bewertung beeinflusst, vor Quartalszahlen am Donnerstag sowie Analystensenkungen wegen verlangsamtem Wachstum/Cloud‑Risiken. Technisch wird eine Fortsetzung der Korrektur bis 150–120 € (618er Fibonacci) mit Unterstützungen bei ~180/160 € diskutiert; andere verweisen auf Rebound, Rückeroberung der 200 € und 250 €‑Ziel.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

    AKTIE IM FOKUS SAP nach Zahlen erneut unter Druck - Cloud-Bestand enttäuscht Die Aktien von SAP nähern sich Donnerstagmorgen nach dem Geschäftsbericht wieder ihrem Jahrestief. Auf der Handelsplattform Tradegate sanken die Papiere der Walldorfer auf fast 188 Euro und lagen damit gut 4 Prozent unter ihrem Xetra-Schluss vom …
