SAP nach Zahlen erneut unter Druck - Cloud-Bestand enttäuscht

Schwer einzuschätzen ist die Kursreaktion auch wegen der immensen Kursschwäche der Aktien seit Februar 2025. Damals hatten sie bei gut 283 Euro den bisherigen Rekord erreicht und sind bis dato um gut ein Drittel gefallen. Der Dax eilte derweil von Rekord zu Rekord und legte gut 14 Prozent zu. Der europäische Technologie-Branchenindex schaffte es immerhin auf ein Hoch seit dem Jahr 2000./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,95 % und einem Kurs von 187,8 auf Tradegate (29. Januar 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -11,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,83 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 214,60 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +51,28 %/+79,29 % bedeutet.