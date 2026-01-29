BERENBERG stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Atoss Software vor am 30. Januar anstehenden vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Ängste vor einer geradezu apokalyptischen Bedrohung der Softwareunternehmen durch Künstliche Intelligenz (KI) hätten auch den Aktienkurs von Atoss belastet, schrieb Gustav Froberg in seiner Einschätzung vom Mittwochabend. Die Eintrittsbarrieren im Bereich Personalsoftware seien aber offenbar nicht so niedrig wie befürchtet. Bei Atoss erwartet er nach einer kurzen Verlangsamung für 2026 wieder eine anziehende Wachstumsdynamik, was das Interesse an der Aktie wiederbeleben könnte, und betonte die im Branchenvergleich hohen Margen./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 98,40EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.