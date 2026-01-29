BERENBERG stuft ASML auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 1300 auf 1500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang von 13 Milliarden Euro im vergangenen Quartal untermauere ihre positive Sicht auf die Nachfragedynamik bei den Chipausrüstern, schrieb Tammy Qiu am Mittwochabend in ihrem Rückblick auf den Zwischenbericht des Unternehmens. Das neue Kursziel begründete sie mit dem überraschend starken Ausblick. Es gebe zwar noch keine Aussagen zu 2027, welche die Anleger interessieren dürften. Doch sie sehe etliche Kurstreiber, betonte die Expertin./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 1.210EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Tammy Qiu

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1500

Kursziel alt: 1300

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



