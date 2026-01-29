JPMORGAN stuft London Stock Exchange auf 'Overweight'
Foto: adobe.stock.com
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13100 auf 13200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni hielt am Mittwochabend zudem am Stempel "Positive Catalyst Watch" vor dem Geschäftsbericht der Briten Ende Februar fest. An seinen Schätzungen nahm er kleine Anpassungen vor, beispielsweise an den regen Aktienhandel im vierten Quartal. Mit Blick auf den Geschäftsbericht setzt er darauf, dass eine Erholung des Annual Subscription Value (ASV) und positive Wachstumssignale die Anleger inspirieren./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 97,00EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Enrico Bolzoni
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 132
Kursziel alt: 131
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Enrico Bolzoni
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 132
Kursziel alt: 131
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte