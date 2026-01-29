JPMORGAN stuft London Stock Exchange auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13100 auf 13200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni hielt am Mittwochabend zudem am Stempel "Positive Catalyst Watch" vor dem Geschäftsbericht der Briten Ende Februar fest. An seinen Schätzungen nahm er kleine Anpassungen vor, beispielsweise an den regen Aktienhandel im vierten Quartal. Mit Blick auf den Geschäftsbericht setzt er darauf, dass eine Erholung des Annual Subscription Value (ASV) und positive Wachstumssignale die Anleger inspirieren./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 97,00EUR auf Tradegate (28. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Enrico Bolzoni

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 132

Kursziel alt: 131

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

