JPMORGAN stuft Volvo B auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Markterwartungen im vierten Quartal übertroffen, schrieb Jose Asumendi am Mittwochabend in einem Resümee zu den Zahlen. Die Aktien hätten insbesondere auf die Auftragsdynamik positiv reagiert./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 30,77EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.