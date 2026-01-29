JPMORGAN stuft Volvo B auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Markterwartungen im vierten Quartal übertroffen, schrieb Jose Asumendi am Mittwochabend in einem Resümee zu den Zahlen. Die Aktien hätten insbesondere auf die Auftragsdynamik positiv reagiert./rob/ag/ck
Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 30,77EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
