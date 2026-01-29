    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    EU und Vietnam stärken Bündnis - auch wegen Trumps Zollpolitik

    Für Sie zusammengefasst
    • EU und Vietnam: Strategische Partnerschaft besiegelt.
    • Kooperation in Außenpolitik, Handel, Sicherheit, Klima.
    • Vietnam diversifiziert Märkte wegen US-Zollpolitik.
    EU und Vietnam stärken Bündnis - auch wegen Trumps Zollpolitik
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HANOI (dpa-AFX) - Die Europäische Union und Vietnam rücken enger zusammen: Die Beziehungen zwischen der EU und dem südostasiatischen Schwellenland wurden zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft aufgewertet. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor.

    "In einer Zeit, in der die internationale regelbasierte Ordnung von mehreren Seiten bedroht wird, müssen wir als verlässliche und berechenbare Partner zusammenstehen", erklärte der Präsident des Europäischen Rates, António Costa, in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi.

    Konkret handelt es sich um eine enge, langfristig angelegte Kooperation in zentralen Bereichen wie Außenpolitik, Handel, Sicherheit, Technologie und Klimaschutz. Der vietnamesische Präsident Luong Cuong sprach von einem "historischen Meilenstein". Beide Seiten verwiesen zudem auf bereits bestehende Abkommen wie das EU-Vietnam-Freihandelsabkommen (EVFTA).

    Neue Partnerschaften wegen Trumps Zollpolitik

    Die Annäherung dürfte auch vor dem Hintergrund der US-Handelspolitik erfolgt sein. Die Vereinigten Staaten haben unter Präsident Donald Trump Zölle in Höhe von 20 Prozent auf Importe aus Vietnam verhängt.

    Vietnam zählt bisher zu den wichtigsten Handelspartnern der USA in Südostasien. Die engere Zusammenarbeit mit der EU gilt aber auch als Zeichen dafür, dass Vietnam seine wirtschaftlichen Beziehungen breiter aufstellen und sich unabhängiger von einzelnen Absatzmärkten machen will.

    "Die Exportmärkte müssen umstrukturiert und die Warenqualität verbessert werden, um andere potenzielle Märkte zu erschließen", hatte die Regierung bereits im vergangenen Jahr betont. Damals hatte Trump zunächst mit Zöllen von 46 Prozent auf Importe aus Vietnam gedroht./bp/cfn/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    EU und Vietnam stärken Bündnis - auch wegen Trumps Zollpolitik Die Europäische Union und Vietnam rücken enger zusammen: Die Beziehungen zwischen der EU und dem südostasiatischen Schwellenland wurden zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft aufgewertet. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     