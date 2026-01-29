    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    ROUNDUP

    553 Aufrufe 553 0 Kommentare 0 Kommentare

    SAP will Wachstum beschleunigen - Holprige Abschlüsse belasten Aktie

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP will Umsatzwachstum 2024 beschleunigen.
    • Cloud-Verträge enttäuschen, Wachstum schwächer als erwartet.
    • Aktienrückkaufprogramm über 10 Milliarden Euro angekündigt.
    ROUNDUP - SAP will Wachstum beschleunigen - Holprige Abschlüsse belasten Aktie
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP will im neuen Jahr sein Umsatzwachstum weiter beschleunigen und dabei erneut profitabler werden. Gegen Ende des vergangenen Jahres konnten die Walldorfer jedoch nicht so viele Verträge im Wachstumsfeld mit Cloudsoftware abschließen wie erhofft. Auch 2026 wird das Wachstum des Vertragsbestands auf Sicht der kommenden zwölf Monate im Vergleich mit dem Vorjahr zurückgehen. Um die Anleger bei Laune zu halten, steckt das Dax-Schwergewicht über zwei Jahre bis zu 10 Milliarden Euro in Aktienrückkäufe. Die Aktie verlor vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate drei Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Vortag.

    Das Papier hat ohnehin derzeit einen schweren Stand. Investoren haben sich in den vergangenen Monaten vielfach von Softwarewerten abgewandt; sie fürchten Konkurrenz und ein schwierigeres Geschäftsumfeld für viele der Unternehmen im Zuge des rasanten Wachstums von KI-Anwendungen. Der Aktienkurs von SAP hat vom Rekordhoch vor knapp einem Jahr bis dato im Haupthandel rund 40 Prozent verloren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.552,45€
    Basispreis
    2,20
    Ask
    × 10,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.229,64€
    Basispreis
    25,53
    Ask
    × 10,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    JPMorgan-Analyst Toby Ogg wertete zwar die Aussichten für den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow) im neuen Jahr als überraschend hoch. Der Vertragsbestand in der Cloud enttäusche indes; und die Umsatzprognose in der Cloud für das laufende Jahr liege leicht unter der Markterwartung.

    Trotz der aktuell trüben Aussichten setzt SAP-Chef Christian Klein aber - wie in der Mittelfristplanung versprochen - beim Umsatz auf weitere Beschleunigung sowie eine Ausweitung der Profitabilität. Der Produktumsatz mit Cloudsoftware und herkömmlichen Lizenzen soll 2026 währungsbereinigt um 12 bis 13 Prozent zulegen, die Cloudsoftware zur Nutzung über das Netz allein um 23 bis 25 Prozent, wie das Dax-Schwergewicht am Donnerstag mitteilte.

    Die Nordbadener wollen zudem das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 14 bis 18 Prozent steigern, wenn Wechselkursschwankungen ausgeklammert werden. Damit würde die Marge weiter anziehen. Mit den Zielen liegt SAP im Rahmen der Erwartungen von Analysten.

    Der Auftragsbestand in der Cloud auf Sicht von zwölf Monaten (Current Cloud Backlog - CCB) dürfte allerdings langsamer wachsen als im Vorjahr. Schon 2025 hatte der Bestand an vertraglich zugesicherten Zahlungen nicht mehr so rasant angezogen wie zuvor. Finanzchef Dominik Asam sagte, der Rückgang der Wachstumsrate werde allerdings nicht so deutlich ausfallen wie zuletzt.

    Mit einem Anstieg des kurzfristigen Vertragsbestands in der Cloud von währungsbereinigt 25 Prozent verfehlte SAP im vergangenen Jahr seine eigene Erwartung um einen Prozentpunkt. Anleger sind empfindlich, wenn es um diese Kennzahl geht - ist sie doch bei den Aboverträgen die Basis für den künftigen gebuchten Umsatz.

    Im vierten Quartal seien einige große Deals in der Vertriebspipeline gewesen, die wegen ihrer Komplexität länger in der Umsetzung bräuchten, sagte Finanzchef Dominik Asam. Zudem seien einige abgeschlossene öffentliche Verträge noch nicht in den Vertragsbestand eingeflossen. Grundsätzlich profitiere SAP aber weiter von guter Nachfrage - auch, weil Kunden angesichts der geopolitischen Lage mehr und mehr auf Datensouveränität setzten.

    Das Unternehmen kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm für 10 Milliarden Euro über zwei Jahre an. SAP kauft regelmäßig Aktien für das eigene aktienbasierte Vergütungssystem der Mitarbeitenden zurück - das dürften nach SAP-Angaben pro Jahr 1,5 bis 2 Milliarden Euro sein. Der Rest geht an die Aktionäre. Aktienrückkäufe sind bei großen Investoren beliebt, weil sie unter anderem den Gewinnanteil je verbleibendem Papier erhöhen. Allerdings gibt es auch Kritik, dass das Geld dann für Investitionen in eigene Produkte fehlt und lediglich der Kurspflege dient.

    2025 stieg der Erlös des Konzerns dank des starken Zuwachses bei Cloudsoftware insgesamt um acht Prozent auf 36,8 Milliarden Euro, der schwache Dollar bremste dabei erheblich und kostete beim Umsatzanstieg drei Prozentpunkte.

    Das bereinigte operative Ergebnis legte unter anderem wegen Einsparungen durch einen großen Personalumbau um 28 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro zu und fiel damit etwas besser aus als von Experten geschätzt.

    Unter dem Strich wuchs der Nettogewinn auf 7,5 Milliarden Euro, das war mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Im Vorjahr hatten Stellenstreichungen mit Milliardenkosten belastet. Diesmal legte SAP 174 Millionen Euro für einen alten Rechtsstreit in den USA mit der dortigen Firma Teradata zurück. Dabei geht es unter anderem um kartellrechtliche Vorwürfe im Zusammenhang mit der SAP-Datenbanktechnik Hana./men/mis/stk

    SAP

    -9,26 %
    -11,14 %
    -16,83 %
    -26,05 %
    -34,42 %
    +85,30 %
    +77,79 %
    +168,15 %
    +1.120.275,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,10 % und einem Kurs von 187,5 auf Tradegate (29. Januar 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -11,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 214,60 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +50,62 %/+78,51 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, wie SAPs Cloud‑Transformation (ECC→S/4HANA) Umsatz, Gewinn und Bewertung beeinflusst, vor Quartalszahlen am Donnerstag sowie Analystensenkungen wegen verlangsamtem Wachstum/Cloud‑Risiken. Technisch wird eine Fortsetzung der Korrektur bis 150–120 € (618er Fibonacci) mit Unterstützungen bei ~180/160 € diskutiert; andere verweisen auf Rebound, Rückeroberung der 200 € und 250 €‑Ziel.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP SAP will Wachstum beschleunigen - Holprige Abschlüsse belasten Aktie Europas größter Softwarehersteller SAP will im neuen Jahr sein Umsatzwachstum weiter beschleunigen und dabei erneut profitabler werden. Gegen Ende des vergangenen Jahres konnten die Walldorfer jedoch nicht so viele Verträge im Wachstumsfeld mit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     