    Niedrigere Zinsen

    Nordea-Gewinn geht wie erwartet leicht zurück

    HELSINKI (dpa-AFX) - Die skandinavische Bank Nordea hat im vergangenen Jahr wegen der gesunkenen Zinsen operativ weniger verdient. Das operative Ergebnis sei 2025 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 6,32 Milliarden Euro gefallen, teilte die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Helsinki mit.

    Der Überschuss im zinssensiblen Geschäft mit dem Leihen und Verleihen von Geld sank um sechs Prozent auf 7,2 Milliarden Euro. Diesen Rückgang konnte die Bank durch Zuwächse in anderen Bereichen - zum Beispiel beim Provisionsergebnis - nicht kompensieren. Die Erträge gingen um drei Prozent auf 11,7 Milliarden Euro zurück. Das Ergebnis lag im Rahmen der Expertenerwartungen.

    Nordea ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie entstand durch die Fusion mehrerer Geldhäuser aus Dänemark, Finnland und Schweden./zb/err/mis

