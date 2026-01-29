Niedrigere Zinsen
Nordea-Gewinn geht wie erwartet leicht zurück
- Nordea operatives Ergebnis 2025 um 4% gesunken.
- Zinssensibles Geschäft fiel um 6% auf 7,2 Mrd. Euro.
- Gesamterträge gingen um 3% auf 11,7 Mrd. Euro zurück.
HELSINKI (dpa-AFX) - Die skandinavische Bank Nordea hat im vergangenen Jahr wegen der gesunkenen Zinsen operativ weniger verdient. Das operative Ergebnis sei 2025 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 6,32 Milliarden Euro gefallen, teilte die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Helsinki mit.
Der Überschuss im zinssensiblen Geschäft mit dem Leihen und Verleihen von Geld sank um sechs Prozent auf 7,2 Milliarden Euro. Diesen Rückgang konnte die Bank durch Zuwächse in anderen Bereichen - zum Beispiel beim Provisionsergebnis - nicht kompensieren. Die Erträge gingen um drei Prozent auf 11,7 Milliarden Euro zurück. Das Ergebnis lag im Rahmen der Expertenerwartungen.
Nordea ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie entstand durch die Fusion mehrerer Geldhäuser aus Dänemark, Finnland und Schweden./zb/err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie
Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 5.957 auf Ariva Indikation (29. Januar 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um +0,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp bezifferte sich zuletzt auf 56,97 Mrd..
Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,600EUR. Von den letzten 5 Analysten der Nordea Bank Abp Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -21,78 %/+8,30 % bedeutet.
