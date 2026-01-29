Nordea-Gewinn geht wie erwartet leicht zurück

Nordea ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie entstand durch die Fusion mehrerer Geldhäuser aus Dänemark, Finnland und Schweden./zb/err/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 5.957 auf Ariva Indikation (29. Januar 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um +0,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,05 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp bezifferte sich zuletzt auf 56,97 Mrd..

Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,600EUR. Von den letzten 5 Analysten der Nordea Bank Abp Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -21,78 %/+8,30 % bedeutet.