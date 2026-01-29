GOLDMAN SACHS stuft ASML auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 1270 auf 1450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Alexander Duval hob seine Schätzungen für den Chipausrüster am Donnerstag in seinem Resümee des Quartalsberichts an. Die Bedeutung der Extrem-Ultraviolett-Lithografiesystemen (EUV) von ASML nehme für die Branche weiter zu./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 03:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 1.211EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 08:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alexander Duval

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1450

Kursziel alt: 1270

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1450,00 € , was eine Steigerung von +21,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer