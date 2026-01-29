GOLDMAN SACHS stuft ASML auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 1270 auf 1450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Alexander Duval hob seine Schätzungen für den Chipausrüster am Donnerstag in seinem Resümee des Quartalsberichts an. Die Bedeutung der Extrem-Ultraviolett-Lithografiesystemen (EUV) von ASML nehme für die Branche weiter zu./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 03:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 1.211EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 08:26 Uhr) gehandelt.
