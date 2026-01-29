Gold knallt nach Fed-Entscheid auf über 5.500 US-Dollar! Wie hoch geht es noch?

In der Nacht zum Donnerstag überschritt der Goldpreis erstmals die historische Marke von 5.500 US-Dollar pro Feinunze und setzte damit seine beeindruckende Rallye fort. Der Anstieg erfolgte unmittelbar nach der Entscheidung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), den Leitzins unverändert zu lassen. Dieser Schritt hat die Erwartung bestärkt, dass weitere Zinssenkungen frühestens gegen Ende des Jahres zu erwarten sind. Dadurch werden Gold und andere Edelmetalle als nicht zinstragende Assets noch attraktiver.

Die Marktreaktionen auf den Fed-Entscheid sind eindeutig: Investoren haben sich aus US-amerikanischen Anlagewerten zurückgezogen, wodurch der US-Dollar unter Druck geriet. Zwar stieg der US-Dollar am Donnerstagmorgen kurzfristig auf 1,20 US-Dollar pro Euro, er konnte die anfänglichen Verluste aber nicht gänzlich wettmachen. Die wichtigen US-Indizes wie der S&P 500 blieben weitgehend stabil, während die Anleger ihre Mittel zunehmend in sichere Häfen wie Gold lenkten.

Der Preis für das Edelmetall hat seit Jahresbeginn einen bemerkenswerten Anstieg von über 27 Prozent verzeichnet. Allein in der vergangenen Woche überstieg der Goldpreis erstmals die Marke von 5.000 US-Dollar. Silber, das ebenfalls von der steigenden Unsicherheit auf den Märkten profitiert, erreichte am Donnerstagmorgen einen Wert von bis zu 119 US-Dollar pro Feinunze.

Trump, Iran und der Goldpreis: Geopolitische Spannungen treiben Edelmetall

Der zunehmende militärische Druck der USA auf den Iran, symbolisiert durch den strategischen Aufmarsch des Flugzeugträgers USS Abraham Lincoln und weiterer Streitkräfte in der Golfregion, hat auch Auswirkungen auf den globalen Finanzmarkt, insbesondere auf den Goldpreis. Geopolitische Unsicherheit und das Risiko eines drohenden militärischen Konflikts treiben traditionell den Goldpreis in die Höhe, da Anleger in unsicheren Zeiten nach sicheren Häfen wie dem Edelmetall suchen. Sollte die Lage weiter eskalieren, könnte dies zu einer weiteren Rallye des Goldpreises führen, da Investoren in einem Wertaufbewahrungsmittel Schutz suchen, das als Absicherung gegen die Risiken eines möglichen Krieges und die Volatilität an den Finanzmärkten gilt.

Mit seiner Drohung, das Mullah-Regime zu Atomverhandlungen zu zwingen, setzt Trump selbst auf die Logik, dass militärische Stärke wirtschaftliche Zugeständnisse erzwingen kann. Der Aufmarsch der US-Streitkräfte in der Region ist ein klares Signal, das den Iran dazu bringen soll, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Sollte sich die Situation weiter zuspitzen, könnte dies die geopolitische Landschaft und die Finanzmärkte weiter destabilisieren und den Goldpreis weiter in die Höhe treiben.

Analyst warnt vor Gold-Blase

"Der Goldpreis steigt weiter. In dieser unsicheren Zeit bleibt Gold als sicherer Hafen gefragt. Der Kursanstieg von Gold ist das stärkste Zeichen des neuen Misstrauens gegenüber dem US-Dollar", kommentiert Thomas Altmann, CFA bei QC Partners. "Allerdings hat die Goldrallye mittlerweile eine gefährliche Phase erreicht. Aus technischer Sicht ist Gold jetzt so stark überkauft wie zuletzt im Jahr 1999: Der relative Stärkeindex steht bei 92; bereits Werte ab 70 gelten als überkauft."

Neben der Zinspolitik der Fed wird auch die bevorstehende Nachfolge von Fed-Chef Jerome Powell intensiv beobachtet. Die Unsicherheit über die künftige Ausrichtung der US-Geldpolitik könnte eine entscheidende Rolle für die Entwicklung des Goldpreises spielen. "Die Märkte blicken bereits über Powell hinaus und erwarten von seinem Nachfolger eine weniger restriktive Haltung", erklärt Bart Melek, globaler Leiter der Rohstoffstrategie bei TD Securities. "Die Wahl des neuen Fed-Vorsitzenden wird maßgeblich beeinflussen, wie sich Gold im weiteren Verlauf des Jahres entwickelt."

