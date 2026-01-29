2G Energy wächst stark im Q4: Erfolge in Deutschland & Europa
2G Energy startet mit kräftigem Rückenwind ins Jahr 2026: Rekord-Auftragseingänge, robuste Nordamerika-Nachfrage und politische Unterstützung treiben das Wachstum voran.
Foto: adobe.stock.com
- 2G Energy AG verzeichnete im vierten Quartal 2025 einen Auftragseingang in Deutschland von 22,4 Mio. Euro, was einem Anstieg von 145% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- In Europa außerhalb der Ukraine stieg der Auftragseingang um 160% auf 11,7 Mio. Euro.
- Das Kerngeschäft in Nordamerika bleibt robust, mit einem Auftragseingang von 15,5 Mio. Euro im vierten Quartal 2025, trotz des Auslaufens des IRA.
- Der Vorstand bestätigt die Wachstumsprognose für 2026 mit einem Umsatz von 440 bis 490 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 9,0 bis 11,0%.
- Eine EU-Genehmigung für 12 GW Reservekraftwerke sichert politischen Rückenwind für dezentrale Gaskraftwerke und zukünftiges Umsatzwachstum in Deutschland.
- 2G Energy AG beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter und ist in mehr als 50 Ländern aktiv, mit einem Umsatz von 375,6 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2024.
Der nächste wichtige Termin, Hamburger Investoren Tage (HIT), bei 2G ENERGY ist am 04.02.2026.
Der Kurs von 2G ENERGY lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,35 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 36,20EUR das entspricht einem Plus von +2,40 % seit der Veröffentlichung.
+0,99 %
-0,72 %
0,00 %
+15,36 %
+37,92 %
+43,36 %
+42,47 %
+594,40 %
+1.508,68 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
