    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSK hynix AktievorwärtsNachrichten zu SK hynix

    Südkoreas Chipindustrie

    1061 Aufrufe 1061 0 Kommentare 0 Kommentare

    SK Hynix überholt Samsung erstmals beim Jahresgewinn

    Der rasante Ausbau der KI-Infrastruktur sorgt für Höchststände im Halbleitermarkt und SK Hynix zieht beim operativen Gewinn erstmals an Samsung Electronics vorbei.

    Für Sie zusammengefasst
    • SK Hynix überholt Samsung im Jahresgewinn 2025.
    • High-Bandwidth Memory treibt Hynix-Wachstum an.
    • Samsung bleibt stark, aber Vorsprung schmilzt.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Südkoreas Chipindustrie - SK Hynix überholt Samsung erstmals beim Jahresgewinn
    Foto: Seung-il Ryu - NurPhoto

    Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte hat SK Hynix seinen langjährigen Rivalen Samsung Electronics beim Jahresgewinn übertroffen. Der auf Speicherchips spezialisierte Konzern meldete für das Geschäftsjahr 2025 einen Rekord-Betriebsgewinn von 47,2 Billionen Won. Samsung kam im gleichen Zeitraum auf 43,6 Billionen Won.

    Fokus schlägt Diversifikation

    Während Samsung ein breit diversifizierter Konzern mit Aktivitäten von Smartphones über Fernseher bis hin zur Auftragsfertigung von Chips ist, konzentriert sich SK Hynix nahezu vollständig auf Speicherprodukte. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Samsungs Speichersparte zwar einen operativen Gewinn von rund 24,9 Billionen Won, doch reichte das nicht aus, um den fokussierten Konkurrenten einzuholen.

    Seit der Übernahme durch SK Telecom im Jahr 2012 für rund drei Milliarden US-Dollar hat sich SK Hynix von einem zyklischen Speicherhersteller zu einem strategischen Schlüsselzulieferer der KI-Industrie entwickelt.

    High-Bandwidth Memory als Wachstumsmotor

    Der Kern des Erfolgs liegt im High-Bandwidth Memory (HBM), einem spezialisierten Hochleistungsspeicher, der in KI-Beschleunigern und Rechenzentren zum Einsatz kommt. SK Hynix gilt hier als globaler Marktführer und beliefert unter anderem Nvidia, dessen Prozessoren das Rückgrat vieler KI-Systeme bilden.

    Nach Schätzungen von Counterpoint hielt SK Hynix im dritten Quartal des Vorjahres einen Umsatzanteil von 57 Prozent im HBM-Markt, während Samsung auf 22 Prozent kam. Auch im breiteren DRAM-Markt konnte SK Hynix zuletzt Boden gutmachen.

    Rekordquartal und Kapitalmaßnahmen

    Zusätzlichen Rückenwind lieferten die jüngsten Quartalszahlen. Im Dezemberquartal mehr als verdoppelte sich der operative Gewinn auf 19,2 Billionen Won und übertraf damit die Analystenerwartungen deutlich. Der Umsatz stieg auf 32,8 Billionen Won.

    Parallel dazu kündigte SK Hynix ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm im Volumen von rund 8,6 Milliarden US-Dollar an. Zudem bestätigte das Management, eine Börsennotierung in den USA zu prüfen, ohne jedoch eine konkrete Entscheidung zu treffen.

    Die Aktie von SK Hynix schloss zuletzt 2,38 Prozent höher bei 861.000 Won (rund 647 US-Dollar). Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus damit auf 32,26 Prozent.

    Samsung bleibt stark, doch der Vorsprung schrumpft

    Trotz der neuen Führungsrolle von SK Hynix bleibt Samsung Electronics operativ äußerst robust. Der Konzern meldete für das vierte Quartal 2025 einen historischen Rekord-Betriebsgewinn von 20,1 Billionen Won und erzielte damit den höchsten Quartalswert in der Unternehmensgeschichte.

    Das Unternehmen bekräftigte außerdem, noch in diesem Jahr mit der Auslieferung von HBM4 beginnen zu wollen, der nächsten Generation des für KI-Anwendungen entscheidenden Hochleistungsspeichers.

    Die Papiere von Samsung Electronics zeigten sich im jüngsten Handelstag etwas schwächer und gaben um rund 1 Prozent auf 160.700 Won (etwa 121 US-Dollar) nach. Seit Jahresbeginn steht jedoch ein Kursplus von rund 34 Prozent zu Buche.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Südkoreas Chipindustrie SK Hynix überholt Samsung erstmals beim Jahresgewinn Der rasante Ausbau der KI-Infrastruktur sorgt für Höchststände im Halbleitermarkt und SK Hynix zieht beim operativen Gewinn erstmals an Samsung Electronics vorbei.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     