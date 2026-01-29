SK Hynix überholt Samsung erstmals beim Jahresgewinn

Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte hat SK Hynix seinen langjährigen Rivalen Samsung Electronics beim Jahresgewinn übertroffen. Der auf Speicherchips spezialisierte Konzern meldete für das Geschäftsjahr 2025 einen Rekord-Betriebsgewinn von 47,2 Billionen Won. Samsung kam im gleichen Zeitraum auf 43,6 Billionen Won.

Während Samsung ein breit diversifizierter Konzern mit Aktivitäten von Smartphones über Fernseher bis hin zur Auftragsfertigung von Chips ist, konzentriert sich SK Hynix nahezu vollständig auf Speicherprodukte. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Samsungs Speichersparte zwar einen operativen Gewinn von rund 24,9 Billionen Won, doch reichte das nicht aus, um den fokussierten Konkurrenten einzuholen.

Seit der Übernahme durch SK Telecom im Jahr 2012 für rund drei Milliarden US-Dollar hat sich SK Hynix von einem zyklischen Speicherhersteller zu einem strategischen Schlüsselzulieferer der KI-Industrie entwickelt.

High-Bandwidth Memory als Wachstumsmotor

Der Kern des Erfolgs liegt im High-Bandwidth Memory (HBM), einem spezialisierten Hochleistungsspeicher, der in KI-Beschleunigern und Rechenzentren zum Einsatz kommt. SK Hynix gilt hier als globaler Marktführer und beliefert unter anderem Nvidia, dessen Prozessoren das Rückgrat vieler KI-Systeme bilden.

Nach Schätzungen von Counterpoint hielt SK Hynix im dritten Quartal des Vorjahres einen Umsatzanteil von 57 Prozent im HBM-Markt, während Samsung auf 22 Prozent kam. Auch im breiteren DRAM-Markt konnte SK Hynix zuletzt Boden gutmachen.

Rekordquartal und Kapitalmaßnahmen

Zusätzlichen Rückenwind lieferten die jüngsten Quartalszahlen. Im Dezemberquartal mehr als verdoppelte sich der operative Gewinn auf 19,2 Billionen Won und übertraf damit die Analystenerwartungen deutlich. Der Umsatz stieg auf 32,8 Billionen Won.

Parallel dazu kündigte SK Hynix ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm im Volumen von rund 8,6 Milliarden US-Dollar an. Zudem bestätigte das Management, eine Börsennotierung in den USA zu prüfen, ohne jedoch eine konkrete Entscheidung zu treffen.

Die Aktie von SK Hynix schloss zuletzt 2,38 Prozent höher bei 861.000 Won (rund 647 US-Dollar). Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus damit auf 32,26 Prozent.

Samsung bleibt stark, doch der Vorsprung schrumpft

Trotz der neuen Führungsrolle von SK Hynix bleibt Samsung Electronics operativ äußerst robust. Der Konzern meldete für das vierte Quartal 2025 einen historischen Rekord-Betriebsgewinn von 20,1 Billionen Won und erzielte damit den höchsten Quartalswert in der Unternehmensgeschichte.

Das Unternehmen bekräftigte außerdem, noch in diesem Jahr mit der Auslieferung von HBM4 beginnen zu wollen, der nächsten Generation des für KI-Anwendungen entscheidenden Hochleistungsspeichers.

Die Papiere von Samsung Electronics zeigten sich im jüngsten Handelstag etwas schwächer und gaben um rund 1 Prozent auf 160.700 Won (etwa 121 US-Dollar) nach. Seit Jahresbeginn steht jedoch ein Kursplus von rund 34 Prozent zu Buche.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





