Präsentation zur Strategieaktualisierung von Sibanye-Stillwater

Johannesburg, 29. Januar 2026: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) teilt seinen Aktionären mit, dass man um 14:00 Uhr (CAT) / 12:00 Uhr (GMT) / 07:00 Uhr (EST) / 05:00 Uhr (MST) eine Präsentation zu seiner aktualisierten Strategie veröffentlichen wird.

Die Interessengruppen werden darauf hingewiesen, dass die Präsentation neue Informationen zur Strategie, Organisationsstruktur, zu den Details der Betriebs- und Kapitalallokation sowie zu den erwarteten Ergebnissen der Umsetzung der Strategie des Konzerns enthält.

Interessierte können sich heute um 14:00 Uhr (CAT) / 12:00 Uhr (GMT) / 07:00 Uhr (EST) / 05:00 Uhr (MST) für die Präsentation der Geschäftsleitung per Webcast (Webcast-Link) und Telefonkonferenz (Anmeldelink für die Telefonkonferenz) anmelden. Die Aufzeichnung des Webcasts (Webcast-Link) und der Telefonkonferenz (Link zur Telefonkonferenz) wird zwei Stunden nach Ende der Präsentation und der Fragerunde auf der Website der Gruppe unter https://www.sibanyestillwater.com/ verfügbar sein.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und beteiligt sich an führenden Betrieben zur Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat sich auch auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seines weltweiten Engagements im Bereich Recycling und Aufbereitung von Abraum gestärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

