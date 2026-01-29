    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSibanye Stillwater AktievorwärtsNachrichten zu Sibanye Stillwater
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Präsentation zur Strategieaktualisierung von Sibanye-Stillwater

    Präsentation zur Strategieaktualisierung von Sibanye-Stillwater
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Johannesburg, 29. Januar 2026: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) teilt seinen Aktionären mit, dass man um 14:00 Uhr (CAT) / 12:00 Uhr (GMT) / 07:00 Uhr (EST) / 05:00 Uhr (MST) eine Präsentation zu seiner aktualisierten Strategie veröffentlichen wird.

     

    Die Interessengruppen werden darauf hingewiesen, dass die Präsentation neue Informationen zur Strategie, Organisationsstruktur, zu den Details der Betriebs- und Kapitalallokation sowie zu den erwarteten Ergebnissen der Umsetzung der Strategie des Konzerns enthält.

     

    Interessierte können sich heute um 14:00 Uhr (CAT) / 12:00 Uhr (GMT) / 07:00 Uhr (EST) / 05:00 Uhr (MST) für die Präsentation der Geschäftsleitung per Webcast (Webcast-Link) und Telefonkonferenz (Anmeldelink für die Telefonkonferenz) anmelden. Die Aufzeichnung des Webcasts (Webcast-Link) und der Telefonkonferenz (Link zur Telefonkonferenz) wird zwei Stunden nach Ende der Präsentation und der Fragerunde auf der Website der Gruppe unter https://www.sibanyestillwater.com/ verfügbar sein.

     

    Über Sibanye-Stillwater

     

    Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und beteiligt sich an führenden Betrieben zur Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen.

     

    Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat sich auch auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seines weltweiten Engagements im Bereich Recycling und Aufbereitung von Abraum gestärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

     

    Ansprechpartner für Investor Relations:

    E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

    James Wellsted

    Executive Vice President: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten

    Tel.: +27 (0) 83 453 4014

    Website: www.sibanyestillwater.com

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Präsentation zur Strategieaktualisierung von Sibanye-Stillwater Johannesburg, 29. Januar 2026: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) teilt seinen Aktionären mit, dass man um 14:00 Uhr (CAT) / 12:00 Uhr (GMT) / 07:00 Uhr (EST) / 05:00 Uhr (MST) eine Präsentation zu seiner aktualisierten Strategie …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     