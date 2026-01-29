ANALYSE-FLASH
Barclays hebt ASML auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 1500 Euro
- Barclays hebt ASML-Kursziel auf 1500 Euro an
- Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft
- Hohe Erwartungen nach Auftragsrekord bestätigt
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 1200 auf 1500 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die Erwartungen an den Chipausrüster seien vor dem Geschäftsbericht zwar bereits hoch gewesen, schrieb Simon Coles am Mittwochabend. Der Auftragsrekord habe aber die Hoffnungen wahr werden lassen. Coles rechnet mit massiv steigenden Markterwartungen. Seine Empfehlung begründet er zudem mit dem Ausblick, den er für konservativ hält./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 04:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 1.217 auf Tradegate (29. Januar 2026, 08:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +2,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,28 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 480,91 Mrd..
ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.399,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.515,00EUR was eine Bandbreite von +2,01 %/+22,65 % bedeutet.
