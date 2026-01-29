Defence Therapeutics erweitert die Zusammenarbeit mit Canadian Nuclear Laboratories zur Beschleunigung der Entwicklung seiner proprietären Radiopharmazeutika-Pipeline

Montreal, QC, Kanada, 28. Januar 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein börsennotiertes Unternehmen für Biotechnologie und präzise intrazelluläre Arzneimittelabgabe, gab heute die Vertiefung seiner langjährigen Zusammenarbeit mit Canadian Nuclear Laboratories („CNL“) bekannt. Dies ist Teil der strategischen Bemühungen des Unternehmens, das firmeneigene Radiopharmazeutika-Programm zu beschleunigen und auszuweiten.

Defence arbeitet gemeinsam mit CNL an der Entwicklung eines Accum-verstärkten Radioimmunkonjugat-Programms. Dieses Programm nähert sich nun einem wichtigen Wendepunkt, da beide Laborteams, die an diesem Programm arbeiten, entscheidende Ergebnisse erzielt haben, die die Auswahl von Kandidaten unterstützen und die Vorbereitung für erste klinische Humanstudien ermöglichen sollen.

Aufgrund der vielversprechenden Entwicklung des Leitprogramms erweitern Defence und CNL ihre Zusammenarbeit, um mehrere weitere Radioisotopenprogramme mit dem firmeneigenen Accum von Defence zu starten. Damit ist das Unternehmen in der Lage, sein Radiopharmazeutika-Portfolio schnell zu erweitern, sobald neue Daten und strategische Prioritäten bekannt werden.

Radiopharmazeutische Therapien erfordern eine präzise intrazelluläre und nukleäre Lokalisierung, um ihre Wirksamkeit zu maximieren, da radioaktive Nutzlasten die Umgebung des Zellkerns erreichen müssen, um tödliche DNA-Schäden zu verursachen. Die firmeneigene Accum-Plattform von Defence ermöglicht einen aktiven intrazellulären und nukleären Transport, wodurch das volle therapeutische Potenzial gezielter Strahlentherapien ausgeschöpft, die Wirksamkeit erhöht und die Toxizität verringert wird.

„Diese Zusammenarbeit mit CNL ist zu einem Eckpfeiler unserer radiopharmazeutischen Strategie geworden“, sagte Sébastien Plouffe, CEO von Defence Therapeutics. „Radiopharmazeutika stellen heute neben unserem ADC-Programm eine unserer wichtigsten Entwicklungsprioritäten dar. Durch die Vertiefung unserer Zusammenarbeit mit CNL und die Nutzung ihrer erstklassigen nuklearwissenschaftlichen Expertise bauen wir in diesem Bereich eine starke, proprietäre Pipeline auf und beschleunigen unseren Weg zu klinischen Studien.“